Darín se molestó con Telefe porque cortaron el final de su película Truman

Este domingo a la noche Telefe emitió la película Truman, del catalán Cesc Gay, en la que uno de los protagonistas es Ricardo Darín. Ni bien terminó la emisión, algunos televidentes expresaron via Twitter sus dudas sobre el final que habían visto. “Che... cortaron la película Truman o tiene ese final tan sin gusto a nada?”, preguntó en un twit @casquivano y el actor no tardó en responderle. “La cortaron, podés creer?” publicó en su cuenta @bombitadarin.

Enseguida se reprodujeron en la red los comentarios sobre lo sucedido y el protagonista de El aura intervino profusamente en la charla. Entre sus comentarios contó varios detalles y anécdotas de la filmación de la película y de situaciones simpáticas que se dieron por la manera en que actuaba el perro que hacía de Truman. Más adelante, por el comentario de una televidente que contó que el animal murió poco tiempo después de la filmación, Darín confirmó esa noticia y contó que había sido por una infección con Escherichia coli. Finalmente, expresó su malestar por la poda del final que hizo el canal, pero le comentó a otro televidente: “Faltaba poco igual... no perdiste gran cosa... sólo que después veías a Truman en Canadá, en casa de Tomás, y con sus hijos jugando todos felices, eso”.