Brandoni le pidió disculpas a Darín

Luis Brandoni aseguró públicamente que quiere disculparse con Ricardo Darín por su crítica hacia Argentina. 1985, la película protagonizada y producida por su colega. El actor había dicho que en el filme “hay una ausencia intolerable” sobre el rol de Raúl Alfonsín como una persona clave en la promoción del Juicio a las Juntas.

En ese contexto, el jueves durante el pase del programa de Alfredo y Diego Leuco en Radio Mitre, Brandoni fue consultado sobre aquellas declaraciones que generaron polémica y por las que también respondió Ricardo Alfonsín -hijo del expresidente- y el actor se sinceró al volver sobre sus palabras.

“Estoy tratando de comunicarme con él para pedirle disculpas, porque eso de ‘canallada’ no estoy seguro de haberlo dicho, pero si lo dije, no se refería a Ricardo Darín. Se refería a la película, no a él”, indicó y aclaró Brandoni sobre el largometraje de Santiago Mitre que fue candidato al Oscar como “Mejor película extranjera”. Y agregó: “Además, tuvo que ver Ricardo porque fue productor de la película”.

“La película cuenta que el Gobierno de Alfonsín recurre a las máximas autoridades judiciales de las Fuerzas Armadas para que se hagan cargo del tema, y las Fuerzas Armadas se niegan a juzgar a sus camaradas. En consecuencia de eso, se ponen a estudiar la forma constitucional de trasladar ese caso a la Justicia Civil y es por esa razón que se constituye la Conadep. Porque para haber un juicio tienen que hacer acusaciones. Y de acuerdo con la película no hubo acusaciones porque de la negativa de la Justicia Militar a sus camaradas saltan directamente al juicio”, había considerado Brandoni.