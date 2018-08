Matías Defederico reveló detalles de la plata que le pasa a su ex

Tras separarse en el último verano de Cinthia Fernández, Matías Defederico fue invitado a Los ángeles de la mañana, donde hace seis meses, había contado detalles de su relación con la bailarina.

La eterna pelea por las nenas (Charis, Bella y Francesca) no tiene fin y en el último tiempo hubo un reclamo mediático constante de Cinthia contra Matías en materia de dinero y para pedirle que le dedique más tiempo a las niñas.

“El llantito no va más”, comenzó diciendo Defederico. “Hace dos o tres meses viene hablando de mí. Se queja de que no tengo trabajo, pero ella me pone expone todo el tiempo. Si tiene que reclamar algo, que lo reclame en la Justicia. “En efectivo le paso 20 mil pesos, y hay que sumar el sueldo de la niñera (Carmen) que cobra 1300 dólares porque es la misma empleada que teníamos en Ecuador, la tarjeta de crédito y la obra social. En total suman más de 85 mil pesos”, detalló Defederico, ante la palabra de Fernández que había manifestado que sólo recibía 20 mil pesos por mes. “El único mail que me respondió, me pidió 96 mil pesos por mes”, reveló Matías.