Nicole Neumann, con ganas de ocupar el lugar de Pampita en el “Bailando 2018”

Desde que Carolina Pampita Ardohain renunció a su lugar en el jurado del Bailando, la silla del cuarto integrante está vacante y la producción de Ideas del Sur comenzó las negociaciones con distintas figuras.

Después de que Florencia Peña se postulara a través de Twitter, red social en la que intercambió mensajes con el propio Marcelo Tinelli, el nombre de Nicole Neumann como posible reemplazo de la novia de Pico Mónaco suena cada vez más fuerte.

Sin querer dar muchos detalles de las negociaciones, la ex mujer de Fabián Cubero aseguró que anteriormente recibió la convocatoria para ser parte del jurado junto con Moria Casán, Angel de Brito y Marcelo Polino. “¿No es Florencia Peña la cuarta? Yo pensé que estaba confirmada”, aseguró la conductora frente a las cámaras de Los ángeles de la mañana.

“Por supuesto que me gustaría ser jurado, ¡cómo que no! Los adoro a todos, siempre lo pasé bárbaro y es un súper lugar”, agregó Nicole, sin dudar, cuando le consultaron si estaba interesada en ocupar el puesto de Pampita. “No me genera nada. Es como si fuera cualquiera del jurado que dejó un lugar. Me da lo mismo. Va a estar bien ocupado”, continuó la modelo.

Luego, especuló sobre cómo sería ella a la hora de dar las devoluciones y se comparó con Ardohain, que fue jurado del Bailando hasta el 2017.

“Ha tenido momentos igual, ¿no? Digo… No siempre fue tan buena”, lanzó. “Y está bien. Depende del día, el participante, la respuesta del otro. Es un efecto de acción y reacción”, finalizó.