Emilia Claudeville: “Sufrí acoso y violencia por Pettinato”

Roberto Pettinato fue, durante muchos años, considerado uno de los conductores más irreverentes de la televisión y la radio argentina, un hombre que, a diferencia de referentes como Marcelo Tinelli o Mario Pergolini, tenía un perfil más rebelde, artístico y contestatario consolidado en su paso por revistas de rock como Pelo y bandas como Sumo.

Sin embargo, una serie de duras denuncias en su contra está mostrando una cara desconocida del músico que sorprendió a todo el mundo porque desnuda una personalidad completamente distinta a ese hombre siempre sonriente y risueño que se hizo famoso en los noventa.

Primero fue Chipi, mujer de Dady Brieva, quien habló contra Pettinato, luego Romina Pereiro, novia de Jorge Rial, y ahora se suma la modelo y actriz Emilia Claudeville, quien trabajó junto a él en “Duro de Domar” y contó como fue su experiencia en el programa de radio Futurock, conducido por Julia Mengolini. Cada una de sus frases son, realmente, impactantes:

“El último año con Pettinato en Duro de Domar viví una pesadilla. Sufrí acoso y violencia por parte de Roberto Pettinato. Me odiaba porque era mujer, no era una cuestión personal, era con todas las mujeres. Le dije: ‘Señor, usted a mí me da asco’, y la cosa se puso peor”, contó.

“La batalla la ganó Pettinato porque yo hace dos años que no piso un estudio de televisión. Viví una pesadilla no sólo por él sino por la complicidad del resto. Me dí cuenta de que me faltaba hacer público lo que viví. Una vez me agarró muy fuerte del brazo, me tiró contra la pared y me pidió que lo deje comerme el cuello”, relató la modelo.