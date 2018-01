Cinthia Fernández se sumó a la denuncia de Rita Pauls contra Tristán

“Terrible es que a mí no me creyeron y era quilombera”, dijo Cinthia Fernández a través de Twitter, luego de que se hicieran públicas las acusaciones de Rita Pauls contra Tristán por acoso.

Luego siguió: “Menos mal que las cosas cambiaron y ahora las mujeres se pueden expresar y ser más escuchadas, no como hace diez años, me pasó a mí y se reían. Celebro el avance”. La bailarina había denunciado hace diez años al actor ante la Justicia por “lesiones y amenazas”.

Más tarde, habló en Nosotros a la mañana: “Lamento que tardaran diez años. Gracias a Dios tuve la capacidad de reivindicarme porque me hicieron pelota. Hoy una piba bien, de una familia bien, que trabaja en el medio lo dijo, no tiene necesidad de buscar fama. Celebro que haya sido ella porque si era una chica que recién empezaba era lo mismo”.

Los dichos de Fernández surgieron luego de que la actriz de Historia de un clan, Rita Pauls, asegurara en las últimas horas que el actor tenía “tendencias maltratadoras muy fuertes contra las mujeres” y agregó: “Tuve episodios muy fuertes, yo estaba incómoda y todavía tenía cuatro meses de rodaje por delante”. Según contó, Tristán le decía al oído cosas “sexuales, asquerosas y vulgares” y que por eso ella pidió ayuda a Luis Ortega, director de la ficción, que tomó la decisión de que en ningún momento, durante las grabaciones, ella y el actor se quedaran solos en el mismo lugar.