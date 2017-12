Susana Giménez reveló el verdadero motivo por el que se separó de Ricardo Darín

Los romances de Susana Giménez siempre fueron tapa de las revistas del corazón. Una de sus parejas más queridas fue el actor Ricardo Darín. En los 80 vivieron un intenso noviazgo que duró más de ocho años, e incluso protagonizaron juntos en la exitosa comedia Sugar, acompañados de Arturo Puig.

Se distanciaron en buenos términos y hasta el día de hoy son muy amigos. Pero, ¿cuál fue el motivo por el que se separaron? "Ricardo quería tener hijos y yo no quería, él quería ir a vivir a una casa y yo a un departamento", explicó la conductora al diario Crónica. "A Ricardo no le interesaba mucho la plata -recordó-. Era una especie de romántico empedernido y me alegro de cómo va su vida".

La diva no solo mantuvo a lo largo de estos años una gran relación con el protagonista de El secreto de sus ojos, sino también con Florencia Bas, con quien formó pareja apenas terminó su noviazgo con Susana. "Ricardo y Florencia son mis mejores amigos y a ella la adoro, porque lo ha hecho muy feliz y le ha dado hijos", reconoció Giménez.

Además, la conductora aclaró que en este momento está soltera, y sin apuro: "No estoy enamorada de nadie y probablemente no lo quiera estar. Mis afectos son mi familia, mis amigos y mis 5 perros y dos gatos".