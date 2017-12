Llega el Festival Nacional Daulte de Teatro

Del 7 al 10 de diciembre próximos se llevará a cabo en nuestra ciudad uno de los festivales teatrales más importantes del país, con elencos de Neuquén, Paraná, Rosario, Santa Fe, Capital Federal y Junín, con un trabajo en equipo entre el Gobierno de Junín y Dadá espacio cultural.

Se trata del Festival Nacional Daulte, que se realiza en homenaje a Javier Daulte, quien también estará presente para desarrollar un seminario de entrenamiento corporal.

Según detallaron sus organizadores, el festival contará con la participación de 60 artistas que durante cuatro noches realizarán obras para compartir con el público local.

"Es un hecho cultural de envergadura no sólo para Junín, sino para toda la región", afirmó el director de Cultura y Turismo de Junín, Luis Bortolato. "Este festival se hace una vez al año en distintos lugares del país y el año pasado, gracias a la gestión de Javier Mattioli, logramos que venga a Junín".

El funcionario recordó que las obras se presentarán en las distintas salas de Junín, tales como La Ranchería, El Salón y el espacio cultural DADÁ.

“Es algo que nos llena de orgullo, porque en diciembre habrá muchísimo teatro en nuestra ciudad, con propuestas muy interesantes y elencos que mostrarán el amplio repertorio del autor homenajeado, que es Javier Daulte”, finalizó.



Hoy

Hoy, a las 20:30, en Dada espacio cultural (Juan B. justo 56)

Obra “Criminal” de la ciudad de Junín. Actúan: Natalia Rocha, Omar Mujica, Pablo Pedoggi y Marcos Walton. Asistente: Georgina Medialdea. Dirección: Javier Mattioli.

Sinopsis: Una comedia inteligente sobre el psicoanálisis. Una transferencia contratransferencial. La obra Criminal se presenta como una parodia al psicoanálisis -y como toda parodia, un homenaje: a su discurso, su método de trabajo, sus lugares comunes, que la clase media banalizó e hizo propios. A partir de los códigos del melodrama, la comedia y el policial negro, la representación realza, paradójicamente, la falsedad de toda verdad, una verdad que se escapa, se diluye en los vericuetos de la subjetividad. Duración: 55 minutos.

Hoy, a las 22:00, en el Teatro de La Ranchería (Chacabuco 40)

Obra “¿Estás ahí?” de la ciudad de Junín. Actúan: Agostina Silvestri y Javier Mattioli. Dirección: Colectiva. Asistentes: Omar Mujica y Pablo Perrone.

Sinopsis: Es una comedia que plantea preguntas como ¿Existimos? ¿En qué consiste la existencia? Algunos de sus personajes ya están muertos o son meros fantasmas pero ¿no se puede decir lo mismo de todos nosotros? “¿Estás ahí?” es la pregunta fundamental, si bien dolorosa, de cualquier relación entre seres humanos. ¿Estás ahí?: ¿me ves de verdad? ¿De veras me conocés? ¿Tenés idea de quién soy, qué quiero, etc.? ¿Me escuchás verdaderamente? La respuesta a todas estas preguntas (esbozada en la obra) es, desde luego, que no: que no nos conocemos, que no nos vemos, nos escuchamos. Duración: 60 minutos.

Mañana

A las 20:30, en Dadá espacio cultural (Juan B. justo 56)

Obra “Fuera de cuadro” de la ciudad de Neuquén. Actúan: Fernanda Marino, Silvana Feliziani, Mariana Corral, Alejandra Kasjan, Lucas Nahuel Hernández. Asistente: Inés Hidalgo. Dirección: Gustavo Lioy.

Sinopsis: Una sucesión de extrañas vivencias. Datos de varias historias arman una sola. Una historia de amor y desamor, de locuras y olvidos, de absurdo y soledad. Un viaje donde todos los protagonistas son personajes secundarios de la vida de los demás. Duración: 45 minutos.

También mañana, a las 22:00, en Teatro de La Ranchería (Chacabuco 40)

Obra “La escala humana” de la ciudad de Paraná. Actúan: Páez Mariana, Valentín Abuaf, Tamara Princic, Fabio Paz, José Humberto Rivero. Asistente: Paola Yeregui. Dirección: Jesús Fercher.

Sinopsis: El peligro se cierne sobre todos. Casi sin proponérselo, una madre de familia se convierte en asesina en serie. Un crimen casual que conduce a otro, y luego tal vez a muchos más. La repetición es, y más si se trata de matar, grave; pero es la única forma humana de ordenamiento que más o menos se conoce y tranquiliza. Un plan, también casual, para no tener que pagar por esos crímenes. Un plan que, salvo por algunos detalles en menor escala, funcionará a la perfección. Duración: 75 minutos.

A las 20:00, y domingo, a las 18, en Dadá espacio cultural (Juan B. justo 56).

Obra “Clarividentes” desde Capital Federal. Actúan: Mauro Álvarez, Matías Broglia, Rubén De la Torre, Jorge Gentile, Silvina Katz, Juan Ignacio Pagliere, Daniela Pantano, Carla Scatarelli, Luli Torn. Asistentes: Gonzalo de Otaola y Juan Carzoglio. Dirección: Javier Daulte.

Sinopsis: En un mundo a punto de colapsar, donde rige el sálvese quien pueda, tres hombres y una mujer con escasos escrúpulos decide sacar provecho de una mujer que aparentemente tiene poderes de clarividencia.

Un empresario, que está pasando por una situación económica desastrosa recurre a ellos con la esperanza de que el don de esa extraña mujer lo salve de la ruina.

Pero algo extraño sucede y no se sabe muy bien si lo que la adivina predice es lo que va a suceder o lo que ella inconscientemente desea que suceda. Duración: 90 minutos.

Sábado 9 de diciembre a las 22:00 hs. en Teatro de La Ranchería (Chacabuco 40).

Obra “Quiero tomar tu mano” de la ciudad de Santa Fé. Actúan: María Nidia Casís, Gilda Mastromatteo, Exequiel Maya, Mirian Maza, Florencia Minen, Lucas Ranzani y Fabián Rodríguez. Asistentes: Milagros Berli y Osvaldo Pettinari. Dirección: Mari Delgado.

Sinopsis: Adaptación de la obra “Nunca estuviste tan adorable. Daulte “pinta” a su familia desde la mirada de un niño que, aunque ve quiebres, los llena de magia. Al recrear un universo común, su obra adquiere la dimensión de un clásico. Como en un espejo esta puesta transcurre en tiempos más próximos, y bajo los aires de la ciudad Santa Fe. Duración: 90 minutos.

Domingo 10

A las 20 hs. en Teatro de La Ranchería (Chacabuco 40)

Obra “Dos Mujeres” de la ciudad de Rosario. Actúan: Ana Chisari y Paula Sánchez. Asistentes: Alan Clarion. Dirección: Fabio Fuentes. A su término y continuado en la misma sala se verá la obra “Dos Mujeres” de la ciudad de Junín. Actúan: Anahí Molina y Evangelina Rainone. Asistentes: Claudia Molares. Dirección: Javier Mattioli.

Sinopsis: ¿Vale la pena arriesgarse a perder la contención que nos da la rutina? Compartir la soledad no significa que la tuya sea igual a la mía. Una noche. Dos mujeres... Dos esperas. Duración: 40 minutos.

Al finalizar, se podrá ver una producción con alumnos de la carrera de Profesorado de Danza con expresión corporal de la Escuela de Teatro de nuestra ciudad, bajo la dirección de la Profesora Corina Markart, inspirada en una obra pictórica de René Magritte y a su término la entrega de distinciones de los participantes.

Reservas e informes al 2364593987 o mediante la pagina de Facebook “Dada espacio cultural”. Además del festival se podrá asistir a un seminario que dará Javier Daulte para actores desde el viernes 8 al domingo 10 en “El Salón” ubicado en Belgrano 84 con previa acreditación.