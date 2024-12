"Fue un año de incertidumbre, donde la sociedad supo aguantar el ajuste"

En diálogo con Democracia, el intendente de General Viamonte, Franco Flexas, llevó adelante un repaso por las obras realizadas durante el año 2024, el primero de su tercera gestión al frente del municipio.

Así, destacó que fue un año complicado y diferente y por eso llevaron a cabo muy pocas obras porque, en principio, no sabían cómo les iba a pegar la situación económica. Por lo cual -dijo el intendente- prefirieron resguardarse. "Ahora estamos empezando a licitar y a hacer obras con fondos municipales exclusivamente”, sostuvo Flexas. Y agregó: “También se mantienen algunas obras que el Gobierno provincial había empezado, como un centro de salud”.

En ese sentido, el Jefe Comunal declaró que siempre la salud es la prioridad, luego continúan con desarrollo social y para la parte de servicios. “Esas dos áreas son las que se llevan casi el 50% del presupuesto.

Fue un año de incertidumbre, donde la sociedad aguantó el ajuste que se notó que existió en cada casa. Hay conciencia de que era necesario hacerlo y la sociedad entendió que ya no se puede gastar más de lo que se tiene. Y eso es tanto para los presupuestos provinciales y nacionales, como para los presupuestos personales”.

En cuanto a cómo se vio afectado el distrito por el recorte de las obras nacionales, Flexas dijo que tenían prevista una bajada de una línea de extensión de energía eléctrica, para no depender de Junín o Bragado pero que, por ahora, no se va a poder llevar adelante. “Esperemos que en algún momento se dé, porque si no, no va a haber capacidad para que alguna empresa venga y se establezca. Y además para que no haya cortes en el verano”, manifestó el intendente.

Por otro lado, resaltó el trabajo realizado durante el año por el área de Turismo en cuanto a la organización del Festival del Queso y de los carnavales del distrito. “Entendemos que los carnavales tienen que ver con una cultura local, que es para las familias y nuestra gente. Por lo cual no es un carnaval de tanto turismo regional, sino más una celebración propia”, sostuvo y agregó: "En cambio, el Festival del Queso es para mostrar nuestra producción y que sea solicitada por proveedores de otros distritos. Así se generan más contactos y hay más producción.

Obras a futuro

Respecto a la gestión para el próximo año, el Jefe Comunal resaltó que van a continuar con obras de mantenimiento de todo lo que ya han realizado. Además, planean finalizar el Centro de Estudiantes Universitarios que está en La Plata, una refacción de una obra de 30 años y el Centro de Producción Total. “Seguramente continuares con obras en los pueblos, como la colocación de luminaria led que ya comenzamos este año”, remarcó Flexas y continuó: “Terminaremos la residencia de adultos mayores, seguiremos con todo el recambio lumínico y principalmente invertiremos en paneles solares para todas las reparticiones municipales. Creemos que tiene que haber una revolución con respecto a la utilización de energía renovable total, y el municipio es el que va a dar el primer paso para eso”, marcó.

Por último, habló sobre las necesidades del distrito y aseguró que la prioridad, en primer lugar, es “contar con todos los servicios. Completar el 100% de agua corriente, cloacas y gas. Y tener las calles en buen estado, con estabilizado y cordón cuneta”. Así, Flexas afirmó: “Lo que más se necesita es terminar el Plan del Hospital Municipal, que hoy es el único espacio de salud, ya que no hay más privados”.