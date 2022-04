Flexas: “Nos cuesta encontrar pediatras los feriados”

El intendente de General Viamonte, Franco Flexas, brindó una nota a Radio Viamonte 88.1 y habló de diferentes temas de actualidad y tocó temas como la sede de Unnoba, el nuevo Granja Hogar, retrasos de obras, desagües pluviales en barrio Juan el Bueno, la casa Museo Eva Perón, Guardias Pedíatricas y la situación política que atraviesa el país.

Unnoba

Sobre el desembarco de la UNNOBA en Los Toldos, Flexas recordó que es una promesa de campaña y que la están a punto de concretar. “El edificio está siendo terminado por la universidad, y nosotros estamos muy interesados en concretar esa meta para traer más carreras. Desde el municipio aportamos todo lo posible para que este sueño sea realidad. Aproximadamente en 10 días seguro estaremos cortando la cinta del edificio nuevo”, explicó.

Nueva Granja Hogar

La construcción del sector 1 de granja ha llevado más de lo esperado, especialmente se demoró la provisión de gas natural al edificio, ya que hasta ahora sólo había gas envasado, en zepelines. Apenas esté terminado el sector inicial se dará inicio a una segunda etapa denominada sector 2.

En el edificio actual, donde hoy duermen los abuelos, las habitaciones no cuentan con ventanas en las que los adultos mayores puedan mirar hacia afuera y por donde entre una buena luz natural. “Con el nuevo edificio todo va a cambiar y con ello la calidad de vida de los residentes, ya que todas las ventanas de las habitaciones dan al patio”, dijo.

Retrasos en pagos de obras

Respecto a los rastreos en pagos de obras, el intendente de General Viamonte admitió que “hay algunos retrasos en el pago de certificados de obras educativas”, por lo que esperan que en el futuro todo sea más dinámico y que los fondos llegue más rápido de provincia. “Hoy aceleramos los plazos de obra pagando nosotros a los contratistas con recursos municipales, para que no se vayan y abandonen los proyectos. La municipalidad está perdiendo entre un 3, 4 % dependiendo el monto de la inflación mensual cuando no recibe el dinero en término de la provincia de obras comprometidas”, advirtió.

Barrio Juan el Bueno

En el barrio Juan el Bueno se llevan adelante obras de desagües pluviales, obra que administra provincia. En cuanto a este tema, el máximo mandatario consideró que se dificulta el avance. “Nosotros hubiéramos querido que la provincia nos dé la facultad de control de esa obra tan esperada para el barrio y supervisar cada detalle. Aunque nosotros elevamos los reclamos cuando vemos errores en la ejecución del desagüe del JB, no podemos hacer más que eso”, resaltó.

Casa museo Eva Perón

El espacio de la Casa Museo ya está en manos de la provincia. Sobre este punto, desarrolló: “Ellos me plantearon que iban a crear una muestra nueva, diferente a la que hicimos para el centenario del nacimiento de Eva, y creo tendrá una nueva dirección política. Yo quiero agradecer profundamente a todos los que trabajaron en el desarrollo de este museo en el tiempo que nos permitieron administrarlo: Antonio Adamini, Jorge Hérce, María Eugenia Sánchez y Andrés Capurro entre otros que pusieron la historia de Eva en valor”.

Guardias pediátricas

Flexas considera que la sociedad está cambiando. “La gente elige cada día más compartir en familia y disfrutar del fin de semana. No me parece mal esta elección, pero esto hace que nos cueste mucho conseguir gente para trabajar los fines de semana, especialmente en el área de salud”, reconoció.

Las guardias de pediatría, especialmente los fines de semana son un dolor de cabeza para el intendente. Esta situación se repite en muchos municipios de la región a la hora de armar equipos de guardias. “Nos cuesta encontrar pediatras los feriados, y puede pasar con médicos clínicos y otras especialidades en el futuro. Esta dificultad está pasando en todos los municipios y no es por una cuestión económica, sino por una elección de vida de los profesionales. Cuando escuchamos que no hay una guardia, la única limitante es el recurso humano, si no hay médicos no hay médicos y eso hace que no lo podamos resolver como la gente espera”, remarcó.

La situación actual política y social del país

Flexas ve un panorama complejo de cara al futuro. “Hoy, si no gobernara el peronismo, ya hubiera explotado todo en el país y eso habla mal de la argentina. Los gremios no pueden actuar de una manera si hay un gobierno y de otra si hay otro. Los intereses de los agremiados se deberían defender de la misma manera más allá del espacio político que gobierne”, advirtió.