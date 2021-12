Los Toldos: multarán a los vecinos que tengan perros en la calle

La médica veterinaria Laura Orejón, del área de Zoonosis de la Municipalidad de General Viamonte, está a cargo de los cuidados de las mascotas que llegan al predio, realiza charlas de tenencia responsable, colocación de chip de identificación canina y adopciones. En diálogo con Radio Viamonte, se refirió a las multas establecidas por Ordenanza Municipal para las personas que tengan a sus perros en la calle.

“Siempre hacemos hincapié en lo que es la tenencia responsable de las mascotas, es el pilar fundamental, es el eje de acción, si no somos responsables con nuestras mascotas está todo perdido”, dijo Orejón y agregó: “la ordenanza prevé la aplicación de multas, no es nuevo. Todos deberían saber que corresponde que los perros estén dentro de la propiedad.Tenemos que pensar en las situaciones diarias, hay cuadras en las que no se puede pasar a pie o en bicicleta porque atacan los perros. Son perros que tienen dueños, saben que generan problemas y no ponen manos en el asunto”.

Por otro lado, la médica veterinaria dijo que “siempre trato de explicar el por qué de la medida de multas, es preocuparse por la salud de las personas y los animales. Cuando el perro muerde y no se encuentra al dueño, la primera respuesta es por qué no lo llevan al refugio, el predio de Zoonosis es un lugar para que estén los perros que no se puede localizar al dueño y que representan un problema para la comunidad, la idea no es que los perros estén encerrados, vamos a tener mil o dos mil perros en el predio y no va a alcanzar el presupuesto municipal para mantenerlo. No es la situación del problema. Un animal no es un ser descartable, así no funcionan las cosas”.