La actriz toldense Fedra Defendente participará en la serie Santa Evita

Fedra Defendente, actriz oriunda de Los Toldos, interpretará a la hermana de Eva Duarte de Perón, en la serie Santa Evita, con Natalia Oreiro como protagonista.

El próximo 31 de agosto se lanza una nueva plataforma de streaming llamada Star+ y contará con producciones regionales, entre ellas,la serie Santa Evita, protagonizada por Natalia Oreiro, que cuenta la vida de Eva Duarte de Perón y está basada en el libro homónimo, publicado en 1995 por el periodista Tomás Eloy Martínez.

Acompañan a Natalia Oreiro los actores Darío Grandinetti y los españoles Francesc Orellá y Ernesto Alterio, entre otros.La pieza biográfica aún permanece en rodaje y no tiene fecha de estreno.

La actriz toldense Fedra Defendente (28) es parte del proyecto e interpreta a Erminda, la hermana de Eva Duarte de Perón. En diálogo con Democracia, Fedra dio detalles de los desafíos que implicó encarnar a este personaje y se refirió a la importancia de este trabajo en su carrera de actriz.

- ¿Cómo y cuándo comenzó tu interés por la actuación?

- Un día estaba mirando Casi Ángeles, de Cris Morena, y sentí que quería hacer eso, generar lo que generaban esos actores y actrices. Cris transmitía esto de cumplir los sueños, trabajar para cumplirlos. Me acuerdo que fui al comedor, le dije a mi mamá, me dijo que hable con mi papá. En ese momento en Los Toldos no había un espacio para formarme, entonces averiguamos en Junín, había opciones, pero tenía 13 años y no podía viajar sola, entonces decidí esperar. Años después me vine a vivir a Capital, pero el pase para venirme era estudiar una carrera tradicional.

- ¿Y tu formación como actriz?

- Cuando llegué a Buenos Aires empecé a estudiar en la escuela del actor y autor Sebastián Pajoni, él es de Junín. Después me formé en distintos espacios:en ActingTips con Juan Ignacio Pucci, hice comedia musical en la escuela de Ricky Pashkus. Esto fue más intermitente porque, a la vez, estaba haciendo la carrera de Nutrición y las dos me demandaban mucho tiempo, entonces iba tomando cursos o seminarios por mi cuenta.

- ¿Cuáles fueron tus últimos trabajos de actuación?

-Vengo trabajando hace bastante, haciendo participaciones en series y publicidades que se distribuyeron en otros países: hice para Coca Cola y se distribuyó en Francia, para Samsonite y se distribuyó en Asia, para Peugeot en México. Santa Evita es mi primer proyecto de este alcance.

- ¿Cómo surgió la propuesta para trabajar en Santa Evita?

-Surgió en un casting de 2019. María Laura Berch, que fue directora de casting de la película Delfín, subió la búsqueda para el personaje de Evita joven. Yo admiro muchísimo la figura de Eva así que mandé mi material, CV de actriz, con fotos que había hecho de otra publicidad de época. A los pocos días la asistente de María Laura se comunicó conmigo, me mandó la escena para hacer el casting y me empecé a preparar, a armar la propuesta como actriz, a ver cómo usaba el rodete de Eva en esa época, conseguir un vestido, zapatos, para ir con la propuesta, y cuando llegué a la productora un productor me dijo entre risas:“¿Vos sos la actriz de Los Toldos? Decime que viniste en tren y listo”, yo le dije que vivía en Capital Federal, pero tuvieron en cuenta mi ciudad natal. Después cerraron con otra actriz para Eva joven y a mí me ofrecieron Erminda, la hermana. Yo les había hecho saber que quería estar en el proyecto de alguna manera, así que acepté muy contenta.

- ¿Cómo fue la dinámica de grabación en cuanto a horarios y protocolos por la pandemia?

-El rodaje continúa hasta los primeros días de agosto, yo ya terminé de grabar, aparezco en los dos primeros capítulos, son seis en total. En cuanto a los protocolos: se realizaba un test 48 horas antes de la jornada y, al llegar a grabar, el test de saliva. Los protocolos estaban todo el tiempo, nos quitábamos el barbijo solamente cuando estábamos en el set para grabar la escena y después nos los volvíamos a colocar. Producción, Dirección, Técnica, todos con barbijos, alcohol, eso estuvo muy bien.

Las jornadas eran bastante intensas, estábamos entre ochos, diez, doce horas. Mi personaje de Erminda Duarte tiene escenas muy comprometidas en lo emocional, transita la muerte de Eva, su hermana, ella se llevaba dos años con Eva, eran muy cercanas, muy unidas. Transitar el velorio. Fueron escenas muy fuertes y después de grabar llegaba agotada, más allá de la jornada, por el compromiso emocional que requerían las escenas. Estaba todo el tiempo consciente de que estábamos haciendo algo de la historia argentina, de una mujer tan importante, que personalmente admiro muchísimo, todo con mucho compromiso y profesionalismo.

- ¿Cómo te preparaste para interpretar a Erminda?

-Cuando me ofrecieron el personaje empecé a enfocarme en ella, descubrí que había escrito un libro que se llama Mi hermana Evita, en el 71, cuando vuelven de recuperar el cuerpo de Eva, en Puerta de Hierro, Madrid. El cuerpo de Eva estuvo desaparecido durante 19 años. Fui a un montón de librerías de Buenos Aires para conseguirlo, lo quería aunque sea usado, me iba a hablar mucho de cómo era, cómo se expresaba Erminda y de la dinámica familiar. Lo encontré en la última librería,estaba en un sótano, usado, y fue la gloria. Ese libro lo desglosé. Por supuesto leí el libro en el que se basa la serie, que es Santa Evita, de Tomás Eloy Martínez; fui al Museo de Eva en Los Toldos, tres o cuatro veces, hablé con el director, que es historiador, Julián Piñero, le agradezco también a él la posibilidad de ir varias veces; vi entrevistas que daba Erminda, por escrito, algunos videos hay también. Esa fue mi preparación como actriz, teniendo en cuenta que el personaje existió en realidad. Uno trata de investigar y después hacer la creación, es un gran desafío, hay que hacerlo con respeto y compromiso. El director después hace su trabajo.

- ¿Cómo fue la experiencia de trabajar con actores con tanta trayectoria?

-Fue un desafío y una hermosa experiencia compartir escenas con Natalia Oreiro, Darío Grandinetti; también actúan los españoles Francesc Orellá y Ernesto Alterio. Fue muy lindo compartir con ellos y otros compañeros y compañeras. Me sentí súper cómoda, todos muy respetuosos, con humildad, eso se agradece mucho cuando uno se está iniciando en la actuación, haciendo los primeros trabajos. Todos muy en pos de generar sinergia grupal para componer la escena de la mejor manera.

- ¿Cómo hacés para combinar la actuación con tu trabajo de nutricionista?

-Soy nutricionista y atiendo de manera independiente, eso me da flexibilidad de horarios para crecer con mi profesión de actriz. Mi idea es que se vaya generando una rueda y haya laburos con continuidad, mientras tanto voy ejerciendo como nutricionista en distintos consultorios: trabajo en Pilar, en Caseros, en Capital Federal, en Los Toldos. Termino muy cansada, pero sé que es una transición, quiero lograr una continuidad de trabajos que me permitan vivir de la actuación. Mientras tanto también trabajo de lo que estudié, que me gusta, pero mi pasión es la actuación y voy por eso.

- ¿Qué trabajos como actriz estás llevando adelante en este momento?

Actualmente estoy con ensayos generales con una obra que se va hacer por primera vez en Argentina y se llama La noche del 16 de enero, de la autora Ayn Rand y la dirige Martu López Lecoube. Estrenamos el 13 de agosto en teatro El Cubo.