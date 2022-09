Natalia Oreiro pega la vuelta a la televisión argentina para descubrir... “¿Quién es la máscara?”

Natalia Oreiro regresa a la pantalla chica del aire argentino, aquel que la vio nacer como estrella en los 90, en días de “Ricos y famosos”, “Aprender a volar” y, claro, “Muñeca brava”. Desde “Amanda O”, ficción de 2008 de América, la actriz no vuelve a un canal de aire (descontando algunos cameos y ficciones realizadas por plataformas pero que también se vieron en el aire, como “Entre caníbales”), y esa racha de 14 años se romperá hoy a las 22.30, con la primera edición en Telefé de “¿Quién es la máscara?”.

Un programa que supone un cambio en la carrera de Oreiro: conducirá, de lunes a jueves y también los domingos, un big show musical del que serán parte 24 figuras de la escena local, que competirán desplegando su destreza musical y ocultar su identidad con máscaras y trajes de pies a cabeza. Se trata de un programa con un equipo de lujo: la mediática y empresaria Wanda Nara, el humorista Roberto Moldavsky, la cantante Karina “La Princesita”, y la actriz y conductora Lizy Tagliani, formarán parte de ciclo como los investigadores que a través de su intuición e imaginación tendrán que develar quiénes están detrás de esas máscaras.

Tanto los investigadores como el público serán quienes voten por las mejores performances y, cada día, habrá un eliminado que finalmente se quitará la máscara y revelará su identidad. Oreiro contó que está “muy ilusionada” con el show que competirá cara a cara con el concurso de canto de Marcelo Tinelli, “Canta conmigo ahora”.

Nati afirmó que “siente como una nena que la dejaron en un cuarto lleno de juguetes” respecto del despliegue de producción del programa que irá también por Pluto TV.

La intérprete uruguaya contó que en el programa “me despojo de los personajes y busco ser auténtica en el sentido de que soy yo: ni La Cholito, Eva o Gilda... siento que la gente va a verme a mí”. Esa, de hecho, es la razón por la que “tenía algo de reticencia, por mi trabajo de actriz. Hace como un año que me lo habían ofrecido pero estaba con ‘Santa Evita’ e ‘Iosi’, y me negué cuando me propusieron conducción. Ya años atrás me habían propuesto y dije: ‘Yo no soy conductora’”. “Por eso era reticente. Me mandaron para que viera un poco porque no tenía idea del formato en otros países. Cuando lo puse, vino mi hijo Atahualpa, que quedó tildado, y me dijo que lo tenía que hacer. Y ahí sentí: ‘Qué bueno poder hacer un programa en televisión abierta, que es donde empecé, y que mi hijo lo pueda ver’, porque muchas de las cosas que hago no las puede ver”, destacó.

Natalia reveló que en el programa, su rol será dar la bienvenida y presentar a los enmascarados. “Charlamos un poquito con sus voces distorsionadas y dan pistas muy sutiles de sus preferencias. Todos los días son personajes diferentes y los domingos se juntan los que quedaron para la revancha. Después cantan y algunos son cantantes y otros no. Para ese momento no les distorsionan la voz pero muchos tratan de cambiarla si son muy conocidos. Son seis personajes por día y salen dos juntos, haciendo duetos. El público elige a través de una aplicación cuál le gustó más. De los tres que quedaron, a una dupla la salva el jurado y la otra, público. El resto se tiene que sacar la máscara”, explicó la actriz de “Santa Evita” la dinámica del programa de Telefé.

LOS INVESTIGADORES

Además de Oreiro, el programa tendrá otras figuras: los investigadores. El humorista Roberto Moldavsky es uno de los “investigadores” que deberá descubrir a las voces en el certamen, y confesó que su participación en el ciclo “es un legado de Gerardo Rozín”. En el rol de “investigadores” de la identidad de los enmascarados estarán, además de Moldavsky, la mediática y empresaria Wanda Nara, la cantante Karina “La Princesita” y la actriz y conductora Lizy Tagliani, quienes a través de su intuición e imaginación tendrán que develar quiénes son los personajes.