Fase 4 administrada: nuevas actividades y horarios en Viamonte

Desde la Municipalidad de General Viamonte informaron que comienza una nueva etapa de la Fase 4 administrada, que regirá del 23 de septiembre al 6 de octubre. "La fase 4 administrada nos está ayudando a disminuir el brote de contagios por coronavirus; a medida que va mejorando la situación epidemiológica, se puede ir implementando una serie de aperturas más amplias", destacaron.

Actividades permitidas

Actividad física individual: de 7 a 19.

Horarios de actividades comerciales y profesionales, de lunes a domingo

Gastronomía: solo entrega en mostrador de 7 a 18. Delivery de casas de comidas y pizzerías de 11 a 15 y de 20 a 23.

Comercios: de 7 a 19. (Delivery hasta las 21hs.).

Oficios y profesiones: de 7 a 19.

Consultorios médicos: nutricionistas, psicólogos, kinesiólogos y odontología de 7 a 19.

Profesionales liberales (contadores, abogados, escribanos, etc) de 7 a 19.

Estaciones de servicios/talleres mecánicos y gomerías de 7 a 19, con guardia para los servicios esenciales.

Cementerio de miércoles de domingo de 9 a 15.

Cajeros automáticos: permitido retirar dinero de 7 a 19.

Cuidadores de adultos mayores: retirar permiso desde la web del municipio para circular luego de las 19.

Farmacias: de 7 a 19. Luego solo permanecerá abierta la farmacia de turno.



Actividades suspendidas

Reuniones sociales no están permitidas.

Actividades Culturales no están permitidas

Gimnasios no están permitidos.

Salir a realizar actividad física luego de las 19 hs. no está permitido.

Hora Recreativa

La hora recreativa continuará de 15 a 16, sin circulación vehicular, solo en Los Toldos. En los pueblos de Baigorrita, San Emilio y Zavalía queda suspendido.