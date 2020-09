Santiago Catalán Pellet: "Estamos saliendo de un primer brote"

El secretario de Salud de General Viamonte Santiago Catalán Pellet, se refirió al programa Detectar que se aplica esta mañana de miércoles en el Distrito. "Es un trabajo de pesquisa territorial, con un grupo de voluntarios vamos a ir casa por casa, de una zona definida, para buscar casos sospechosos de coronavirus, se busca saber si algún vecino tuvo contacto con un Covid positivo, síntomas, etcétera; en caso de que el paciente reúna criterios para hisopar, la ambulancia llega al lugar y se realiza el hisopado". En cuanto al trabajo que lleva adelante el personal de salud en el hospital local, Santiago Catalán Pellet destacó que "soy un obsesivo de la organización, todo tiene que estar estipulado, con sus coordinadores, para que las cosas salgan bien, todo está orientado para la buena atención del paciente" .

Consultado por la eficacia del Detectar, el secretario de Salud señaló que "en la ciudad de Buenos Aires tuvo muy buen resultado, en cambio, en Bragado se hizo y detectaron muy pocos casos positivos, no está garantizado el éxito del operativo" y agregó que "apuntamos a reconocer un caso que no se sabía que existía, se mantiene aislado al vecino, y así estamos un paso adelante y no esperamos a que se manifieste; se hace una encuesta muy sencilla, llegan los voluntarios con elementos de protección personal, no entran a la casa, se hacen las preguntas desde afuera, con una distancia de dos metros, es muy breve".

"Los Toldos es icónico en la Región Sanitaria, nuestro distrito fue el primero en habilitar el centro extra hospitalario y ahora aplica el plan Detectar, lo vamos a hacer en el barrio Eucaliptus porque este es un virus urbano, no está en zonas rurales, hay más casos ocultos donde más casos positivos hay", dijo Catalán Pellet y agregó que "hasta ahora hemos recibido buena respuesta de la gente. La responsabilidad ciudadana es una construcción, se ha construido algo muy grande en Los Toldos. No hubo intervención de salud que haya encontrando resistencia de la comunidad. Vemos que hay un proceso madurativo de la sociedad, no hay Estado que pueda controlar la acción individual, hubo más empatía y solidaridad, hay muchas manifestaciones solidarias que tiene el pueblo, me da emoción la solidaridad del pueblo, se renueva la capacidad para seguir luchando y nos da mucha fortaleza".

Respecto de la ocupación en el nosocomio local, Catalán Pellet destacó que "el hospital está en su máxima ocupación, quedan pocas camas, tenemos organizadas las derivaciones a Junín, los respiradores están disponibles. No hay un colapso del sistema, estamos saliendo de un primer brote, esto va a volver a suceder hasta que no haya una vacuna".