Los Toldos: el aumento de tasas municipales alcanza el 62% en 2018

A fines de 2017, Democracia realizó un relevamiento a nivel regional acerca de los aumentos que sufrirían las tasas municipales en 2018, se tomaron testimonios de los secretarios de Hacienda de los municipios de Junín, Ameghino, Alem, Bragado, Chacabuco, Lincoln, Pinto y Rojas y se pudo definir que, en promedio, los aumentos oscilaban entre el 12% hasta el 28% en estos distritos de la Región.

En esa oportunidad, el partido de General Viamonte no difundió los datos, dado que aún la Ordenanza Fiscal Impositiva no había sido debatida en el Honorable Concejo Deliberante, pero ahora se pudo saber que mientras el aumento promedio es de 46%, el porcentaje en la tasa de servicios urbanos alcanza el 62% y que los propietarios de campos tendrán un incremento unificado de 25% en la tarifa de red vial, ya sea para aquellos que tengan tan sólo seis o más de mil hectáreas.

En diálogo con Democracia, Ana Paula Cascallar, secretaria de Hacienda de la Municipalidad de General Viamonte, y el concejal de Unidad Ciudadana José Daniel Lega, dieron detalles de los incrementos en las tarifas de 2018, del debate del proyecto en el Concejo Deliberante y de cuáles fueron los puntos cuestionados y modificados por el bloque opositor.

En primer término, Cascallar aseguró a este diario que “este año propusimos que la recaudación de cada tarifa fuera destinada puntualmente a ese servicio y que ninguna tasa solvente los gastos de otro, lo que ocurre es que hay tasas con mayor nivel de cobrabilidad y otras con menos, entonces suele pasar que la recaudación por una tarifa subvencione otro servicio”.

Y agregó “en algunos servicios sabemos que es imposible hacerlo, por el bajo porcentaje de cobrabilidad, o bien, porque el salto debería haber sido mayor, consideramos que todavía en algunos servicios estamos por debajo de lo que deberíamos estar cobrando para que cierre la ecuación de la recaudación y los gastos”.

Asimismo, la secretaria de Hacienda aseguró que en esta ordenanza se trabajó con la lógica de evaluar qué gasto se tendría y, en función a eso, se estableció el aumento. “Nosotros hicimos un estudio en función de cómo había sido la inflación de los últimos años y de cómo habían sido los aumentos, fuimos viendo cuál había sido el gasto y notamos que había tasas muy retrasadas en comparación con la inflación, pero el aumento no fue para todas las tasas por igual”.

Cascallar confirmó que “la tasa de red vial se ajustó un 25% para todo el año y la de alumbrado público y servicios urbanos se ajustó un 30% en enero y se va a ajustar un 25% más en julio”. De acuerdo a los cuadros tarifarios de la ordenanza fiscal impositiva, un vecino de la zona “A” de Los Toldos, en enero de 2017 pagaba $92,50 de alumbrado público, y en diciembre de 2018 va a pagar $150, por lo que se registrará un 62% de aumento durante el año.

“En 2017 la tasa de servicios urbanos y alumbrado público se ajustó un 38%, la tasa de red vial se había ajustado de forma escalonada de acuerdo a la cantidad de hectáreas, a mayor cantidad de hectáreas, mayor importe, y los aumentos iban del 38% hasta el 45%”, dijo Cascallar y agregó “tenemos que trabajar en la cobrabilidad, el municipio tiene una deuda con la comunidad en lo que respecta a las facilidades para pagar, no solo queremos que este año se pueda mejorar el porcentaje de cobrabilidad, sino también que la gente tenga más opciones de pago: por internet, por débito automático y mediante la boleta electrónica”.

La funcionaria municipal aseguró que la tasa de red vial tiene mayor porcentaje de cobrabilidad que la de servicios urbanos y que la de alumbrado tiene porcentaje alto porque se cobra a través de la cooperativa eléctrica “si pasan tres meses sin pagar, se corta el servicio, entonces es la que mejor se cobra”, señaló.

“La luz aumentó un 500% en promedio en los últimos dos años, se hace difícil y hay reclamos por parte de la gente en la calle”.

El debate en el Concejo Deliberante

José Daniel Lega, concejal de Unidad Ciudadana, aseguró a este diario que “somos doce en el Concejo, seis oficialistas, con mayoría por la última elección, y seis opositores; ellos ganaron por el voto doble del presidente del Concejo, que es oficialista. Nosotros no queríamos aumentar más del 15,7%, teniendo como referencia el índice inflacionario que preveía el gobierno nacional en su presupuesto para este año, pero sobre todo por los aumentos indiscriminados que hay en general, nosotros somos un pueblo chico pero no escapamos a la situación general de aumento de tarifas, de servicios, no estamos ajenos a todo eso, la luz aumentó un 500% en promedio en los últimos dos años, se hace difícil y hay reclamos por parte de la gente en la calle”.

Lega indicó que “en lo que es servicios urbanos, el promedio de aumento en zonas A y B, que sería asfalto y mejorado, es de 46%, propuesto por el oficialismo; y un 54% en la zona de tierra, el promedio se negó ahí porque había un concepto de riego que superaba el 100% de aumento; el oficialismo planteaba que las tasas no fueron creciendo al ritmo de la inflación, que estaban retrasadas, y por eso proponían el incremento”, comentó Lega y agregó “en cuanto a red vial, nuestra propuesta era escalonada, del 15,7% hasta 200 hectáreas, de 200 a 500 hectáreas el 22% y de 500 a mil hectáreas el 25%, esa era nuestra propuesta escalonada, la propuesta del oficialismo era 25% para todas las hectáreas por igual”.

El dictamen de la oposición

Los puntos destacados del dictamen de la oposición tras evaluar el proyecto fiscal impositivo:

-“No se acompañará los aumentos propuestos por el oficialismo en las tasas de Servicios Urbanos y Red vial. Se vota de modo negativo la ordenanza fiscal por considerar que los aumentos en las tasas por Servicios Urbanos y Red Vial son excesivos para los bolsillos de la mayoría. El contexto económico en que se aplicarían estos aumentos es de caída de la actividad económica, deterioro del mercado de trabajo y de una fuerte pérdida del poder adquisitivo del salario por los sucesivos tarifazos y aumentos en el costo de la canasta básica de alimentos y medicamentos”.

-“El oficialismo sostiene que las tasas no fueron creciendo al ritmo de la inflación y que muchas de ellas siguen desfasadas, por ejemplo, la tasa de alumbrado público que en 2017 se presupuestó un gasto de $3.000.000 y se terminó pagando casi $6.000.000. De acuerdo a lo informado por la Secretaria de Hacienda, en 2018, hay un aumento del 155% comparado con el año 2017 y aún está lejos de los aumentos tarifarios previstos por el Ministerio de Energía. Contexto nacional y provincial: quita de subsidios y un cuadro tarifario de violentos incrementos”.

-“Proponemos un aumento que no supere el índice inflacionario estimado por el Gobierno Nacional, a saber, 15.7% en todas las zonas. Teniendo en cuenta también que en el 2017 la variación real acumulada fue de un 58% y no del 38% que fue la variación de la tasa propuesta por nuestro bloque. Sostener la tarifa social prevista para: beneficiarios de planes sociales, empleadas de casas particulares, pensionados/as asistenciales, jubilados/as con dos haberes mínimos, contribuyentes que no perciban hasta dos salarios mínimo, vital y móvil, personas que estén cobrando seguro de desempleo”.