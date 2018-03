Detienen a un hombre acusado de robar combustible al municipio

Un hombre que transportaba gasoil, que presumiblemente pertenecía a las maquinarias del equipo vial, fue detenido en Viamonte en las últimas horas.

El intendente Franco Flexas se refirió al tema y dijo "trabajamos en conjunto con la policía para agarrarlos en el lugar y con las manos en la masa. Estamos contentos de poder haberlo detenido, pero tristes de que aún suceda en nuestro gobierno. Vamos a seguir investigando y no vamos a dejar que quede todo así en el aire. Queremos que se conozca la verdad, pero sabemos que es fundamental las pruebas. Yo me puse a la cabeza de esto y estamos totalmente abiertos a la justicia, sea quien sea el responsable, sean funcionarios o no, sean empleados o no, sea un civil o no, nosotros no vamos a parar ni encubrir a nadie. Queremos que los responsables tengan las consecuencias que le corresponden por robarle al pueblo”.

El intendente remarcó que “este es un tema que se viene hablando desde hace años y se escucha en la calle, pero nunca nadie lo había denunciado o investigado. El robo de gasoil era algo que nos preocupaba, porque estamos todos para trabajar con el vecino y que nadie se lleve un centavo".