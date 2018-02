La 83ª edición hizo su paso por nuestro distrito y ya es historia

Para suerte de los pedalistas, pero también aquellos que acompañan la prueba, sean equipos, seguidores la temperatura del viernes 09 bajo sustancialmente entonces hizo más ameno uno de los recorridos más extensa de la exigente competencia.

Fueron 165 kms que tuvo su inicio en la ciudad de Junín, por Ruta 7, un corto recorrido, para tomar la Provincial 65, ingresando a nuestro partido por Baigorrita, Zavalìa, y alrededor de 15,45 horas pasó por los accesos a la ciudad. Primero un lote de 6 escapados, que marcaban el ritmo, hacia la ciudad de Nueve de Julio, y luego de unos minutos el grueso del pelotón, el centenar de ciclistas. Esta etapa que también ingresó en 9 de Julio, para luego tomar la Ruta Nacional 5, culminando en Bragado, ciudad que precisamente le da nombre a la misma.

Sergio Fredes fue el ganador de esta 6ta etapa, que fue recibido por miles de personas que disfrutaron de un clima festivo que sirvió para coronar una gran etapa. En el Sub 23 se impuso Juan Molina (Sub 23).

Pero más allá de esto, la misma tuvo su continuidad y culminó el día domingo cuando se marcó el punto final de esta 83ª edición, en un trayecto de 114,5 kms que unió Mercedes con Lanús, en la novena y última etapa.

El chivilcoyano Fernando Antogna ganó la edición 2018 de la Doble Bragado y es el flamante campeón.

Lo escoltaron Sebastián Trillini (SAT) y Román Mastrángelo (Ciudad de Chivilcoy).



UNA CONSAGRACIÓN HISTÓRICA PARA EL CICLISMO DE 9 DE JULIO

El nuevejuliense Agustín Martínez ganó la 83ra Doble Bragado en la Categoría Sub 23. El representante de Transporte El Sol - Club Libertad le dio una gran alegría al ciclismo de 9 de Julio. El pasado domingo fue recibido el equipo enla Rotonda Raúl Alfonsín y la caravana se trasladó al centro de la Ciudad coronando la alegría de una jornada histórica para el deporte de esa ciudad.