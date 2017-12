Lorio: cuarto en carrera, tercero en el campeonato

El piloto de nuestra ciudad Juan Manuel Lorio con el Bora nro. 5 terminó la temporada con un 4to puesto en la final y un meritorio 3er lugar en el campeonato. La última fue el pasado fin de semana en el Autódromo de la ciudad de La Plata

Lamentablemente con un auto inferior al resto de punta, Juan Manuel Lorio no pudo hacer mucho más que pelear hasta el final por el campeonato de la “Copa Bora”, que disputó su última cita del año en La Plata.

El 4to puesto en la competencia del domingo que otorgó puntaje y medio no alcanzó, y así el piloto de nuestra ciudad ya apunta a la próxima temporada.

Con el Bora número 5, Lorio largó desde la 3ra ubicación la final, y rápidamente fue superado por Andrés De Araujo para quedar en el 4to lugar, que mantuvo siempre una vez escapado el pelotón de los tres primeros. Con falta de potencia y una pérdida de ritmo importante, JM se mantuvo toda la prueba en la 4ta ubicación, y no pudo hacer mucho más que esperar para ver qué sucedía en punta. Con el segundo puesto, Guido Serafini se consagró campeón.

Después de las 14 vueltas en la final programada, el ganador fue Andrés De Araujo (25:10.603), seguido por Guido Serafini a 1.118, completando el podio en el 3er lugar Pablo Melillo a 3.772, en el 4to lugar, el piloto de nuestra ciudad en un tiempo de 25:18.951, a 8.348.

EL CAMPEONATO: Guido Serafini (campeón) 89 pts., 2do. Junior Solmi: 87 pts., 3ro. Juan Manuel Lorio nro. 80 pts., 4to. Pablo Melillo 65 pts., 5to. Andrés De Araujo 62 pts., entre 45 autos participantes.