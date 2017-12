Mariano Orejón campeón en el NORBAK-FEDENOR

Duro, largo fue el camino para “Bolón” en este campeonato que lo termina colgándose la corona de laureles. Es que una categoría tan difícil, competitiva, con rivales que querían arrebatarse ese tan ansiado “1” a precio de lo que fuere, con artilugios, con artimañas, como se podía si dentro de los parámetros normales no se lograba. Esta última competencia realizada en el circuito “Titi Sticoni” de la ciudad de Pergamino no fue la excepción. En una clasificación muy disputada, y dos finales híper reñidas, encontraba sobre el final de la tarde de domingo al piloto de nuestra ciudad festejando el logro tan ansiado, como esperado. Allí andaban los mecánicos, los preparadores, la familia, condicionales como siempre compartiendo esta alegría infinita.

Es que valía la pena tanto lucharla.

El karting nro. 48, comandado por el toldense arrancaba la etapa clasificatoria en el 5to lugar.

Ya en la jornada dominical la primera de las finales corrida a 14 vueltas Orejón terminaba en el puesto 5, detrás del ganador Eugenio Loughlin (nro. 43), del 2do: Marcos Kanackowicz (5), el tercero Mario Acosta (nro. 2).

Distinto sería lo ocurrido en la segunda final, también a 14 giros, donde antirreglamentariamente dos karting que habían hecho cambio de motor, pretendían largar delante de Orejón, lo que no fue permitido.

Allí el de nuestra ciudad, tomó la punta, para no largarla más, logrando de esa manera los puntos necesarios para alcanzar lo más alto del campeonato Norbak Fedenor.

La segunda final ganada por Mariano, que fue escoltado por el nro. 46 Darío Dauría y en el 3er lugar el 43 de Eugenio Loughlin.

La vuelta a casa, con la corona, el “1” y toda la euforia a cuesta que implica haber logrado el objetivo mayor a lo largo del presente año.