Con Iván Noble y Miranda, Acercarte llega a Los Toldos

Acercarte, una propuesta del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, tiene como objetivo acercar actividades artísticas y espectáculos de calidad a todas las localidades bonaerenses, gratis y para toda la familia. Y ahora llegó el momento del desembarco en la ciudad de Los Toldos que será los días 16 y 17 de septiembre.

Durante 4 meses del 2016 y lo que va del 2017 AcercArte recorrió 77 municipios, con más de 800 artistas en 11 disciplinas: música, cine móvil, cine 360°, biblioteca, espectáculos infantiles, stand up, teatro, danza, arte callejero, talleres de reutilización creativa y artes plásticas. A partir del 9 y 10 de septiembre vuelven las propuestas gratuitas para toda la familia, en una nueva etapa que recorrerá 12 localidades en 4 fines de semana.

Cronograma y actividades en Los Toldos

Lugar: Plaza Bernardino Rivadavia

Actividades Permanetes

BIBLIOTECA DIGITAL

La Provincia de Buenos Aires creó “Letras Abiertas”, la primera biblioteca digital. Bajá la APP y leé los mejores libros GRATIS desde tu celular o ingresá a www.gba.gob.ar/letrasabiertas

De 15.00 A 20.00 HS – ARTE CALLEJERO: Trosch /Nube / Sen.

De 15.00 A 20.00 HS – BIBLIOTECA: Préstamo de libros – Livings de lectura.

De 15.00 A 20.00 HS – TALLERES DE REUTILIZACIÓN CREATIVA: Grabado y stencil – Caja de música – Espacio de juegos.

Sábado 16/9

15.00 hs – CINE 360°: Viaje salvaje a la Tierra – Duración: 23´

15.00 hs – CINE MOVIL: Snoopy & Charlie Brow (Infantiles y familiares) - Estados Unidos, 2016, 88´.

Apto para todo público.

15.30 hs – BIBLIOTECA: Adrian Yeste. Cuentacuentos para niños.

16.00 hs – CINE 360°: Frontereas del universo – Duración 24´

16.30 hs – INFANTILES: Tito y Coloso: Una historia con Fusa y Redonda.

17.45 hs – CINE MOVIL: Papeles en el viento (Adultos) – Argentina, 2015, 99´. Con Diego Peretti y Pablo Rago. Solo apta para mayores de 13 años.

17.15 hs – CINE 360°: Viajeros del universo – Duración: 24´.

17.30 hs – BIBLIOTECA: ¿Qué leen los actores? Charla con Juan Gil Navarro.

18.00 hs – CINE 360°: Pink Floyd – The Wall – Duración: 26´.

18.45 hs – CINE 360°: Universo Cerati – Duración: 27´.

19.15 hs - STAND UP: Mariano Potel.

20.00 hs – MÚSICA: Ivan Noble

21:30 hs – TEATRO: Shakespeare. Todos y ninguno. Con Juan Gil Navarro. En la Sala Leonardo Favio del Cine Teatro Italiano, Bartolomé Mitre 841. (Las entradas se retiran el mismo día de la función desde las 15 hs en el Puesto de Informes de AcercArte hasta agotar localidades. Se entregarán como máximo dos por persona. Apta para todo público).

Domingo 17/9

15.00 hs – CINE 360°: Viajeros del universo – Duración: 24´.

15.00 hs – CINE MOVIL: La vida secreta de tus mascotas (Infantiles y familiares) – Estados Unidos, 2016, 87´. Apta para todo público.

15.30 hs – BIBLIOTECA: María Héguiz – Relatos de leyendas con música, canciones y magia, a cargo de María Héguiz y su Biblioteca Oral Circulante “El Ñoque Argentino”.

16.00 hs – CINE 360°: Viaje salvaje a la Tierra – Duración: 23´.

16.30 hs – INFANTILES. Los Tutú.

17.15 hs – CINE MOVIL: EL rey del Once (Adulto) – Argentina, 2016, 81´. Con Alan Sabbagh y Julieta Zylberberg. Solo apta para mayores de 13 años.

17.15 hs – CINE 360°: Fronteras del universo – Duración:24´.

17.30 hs – BIBLIOTECA: Literatura e historia argentina – Charla con Florencia Canale.

18.00 hs – CINE 360°: Universo Cerati – Duración: 27´.

18.45 hs – CINE 360°: Pink Floyd – The Dark Side of the Moon –Duración: 26´.

19.15 hs – STAND UP: Adrián Guerra.

20.00 hs – MÚSICA: Miranda!

21:30 hs – TEATRO: Juan Pablo Geretto es su maestra normal. Con Juan Pablo Geretto. En la Sala Leonardo Favio del Cine Teatro Italiano, Bartolomé Mitre 841. . (Las entradas se retiran el mismo día de la función desde las 15 hs en el Puesto de Informes de AcercArte hasta agotar localidades. Se entregarán como máximo dos por persona. Apta para todo público).