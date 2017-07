Unidad Ciudadana presentó su lista de precandidatos

GENERAL VIAMONTE

La precandidata a senadora provincial Viviana Guzzo presentó la lista local de Unidad Ciudadana, que encabeza Mauricio Martín.

Además estuvieron en el acto el Intendente de Pehuajó, Pablo Zurro, la diputada provincial Rocío Giaccone, y la precandidata a senadora provincial María Elena Defunchio entre otros dirigentes de la Cuarta.

En la sede del Partido Justicialista de Los Toldos, la Lista Celeste y Blanca, N° 2 de General Viamonte presentó a sus precandidatos, en un acto colmado de gente que pidió por un freno a los ajustes del actual Gobierno.

El acto comenzó con la presentación de los candidatos a cargo de Viviana Guzzo: “Para volver a tener futuro tenemos que recuperar el valor de la solidaridad, lo que nos acerca a los demás, lo que nos une y nos hace más fuertes. Aprendimos que si nos ocupamos por lo que le pasa al otro, si somos solidarios, nos volvemos mejores personas. Eso es la justicia social, eso es Unidad Ciudadana”.

Consenso

El precandidato a primer concejal, Mauricio Martín, manifestó: “Esta lista de unidad fue el resultado de un consenso. Me quiero comprometer porque estoy cansado que desde hace un año y medio vienen hablando del pasado cuando deberían ocuparse de gobernar, para eso se los eligió; y porque sé, y me duele la situación que está pasando la gente. Veo la dura realidad de los ciudadanos de mi querido General Viamonte”

Por su parte, la segunda precandidata, Viviana Cabrera, agregó: “Asumo la responsabilidad de sumarme al valioso trabajo que vienen realizando nuestros concejales. Y asumo la responsabilidad de ser la voz de los que no tienen voz”.

Saúl Bartoletti, que ocupa el tercer lugar, expresó: “Tomé la decisión de volver a participar porque no es fácil dejar de hacerlo cuando en todas las esquinas de mi pueblo las conversaciones de los vecinos y comerciantes es que les falta trabajo y aumentan las tarifas del gas, la luz, el agua”.

Por último, el precandidato a primer consejero escolar, Sebastián Franco, dijo: “Queremos un Consejo activo y participativo, que escuche a los docentes, alumnos, padres y auxiliares. Queremos darle a la educación el lugar que se merece”.

La lista

Precandidatos a concejales: 1° Martín, Mauricio; 2° Cabrera, Viviana Hebe; 3° Bartoletti, Saúl Aníbal; 4° Atadia, Florencia; 5° Esquivel, Sergio Alejandro; 6° Berardi, Susana Andrea.

Consejeros escolares: 1° Franco, Martín Sebastián; 2° Bravo, Vanina Soledad.