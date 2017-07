Franco Coria continuará jugando en Bolivia

GENERAL VIAMONTE

Por estas últimas horas se conoció la transferencia del central toldense Franco Coria al fútbol boliviano. Luego de su paso en esta temporada en Douglas Haig de Pergamino que está luchando por no descender, el ex Chacarita, Sarmiento, el fútbol estadounidense, entre otros, arregló su continuidad con el Club Blooming de la primera división del fútbol del altiplano.

Selló su vínculo, firmando contrato por un año y medio, luego de superar la revisión médica ya desde este lunes comenzó con la pretemporada, y se puso a disposición del DT Jeaustin Campos.

El equipo ha mantenido la base de un equipo nacional y a medida que pasan los días viene sumando refuerzos de experiencia que ilusiona a los parciales bloominenses. Además de la llegada del toldense defensor, y otros extranjeros se suma el delantero ex Atlético Tucumán César “Picante” Pereyra.