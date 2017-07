Visita de riesgo, empate que sirve

GENERAL VIAMONTE

Si para hacer pié, ir aclimatándose, conociendo esta nueva experiencia en un certamen de ascenso a veces cuesta, y si bien se esperan victorias, tampoco es malo perder.

Este es el caso del conjunto “Decano” de nuestro fútbol, que el pasado domingo tenía una visita de riesgo a la vecina ciudad de Bragado, ante un equipo con un alto presupuesto, y que debutó triunfando también en condición de local. En tanto Viamonte en la inauguración pasó por distintos estados, arrancó ganando, por momentos sabiéndose superior a su rival, pero que también lo tuvo perdiendo pero sobre el final se hizo justicia. En este caso donde el frio, el viento hacía insoportable jugar, transitar con normalidad, el local Bragado Club salió mejor predispuesto, aún con viento en contra en los primeros minutos.

Solo 3' de juego de una pelota parada, Federico Bruno entrando por el segundo palo le dio de volea y el travesaño de Duarte impidió la apertura, como también ocurrió a los 17' cuando Fazio prueba de afuera, muy cerca o a los 20' el mismo delantero tenía la más clara, entrando por derecha ante el cierre de Roca remata al segundo palo y la pelota da en la base del palo. A los 29' tiro libre de Dardo Sosa, roza una cabeza, y una providencial salvada de Duarte. Poco a poco el conjunto de Oliver se fue acomodando en el castigado terreno de juego, Millares muy contenido, siempre con dos o tres rivales muy cerca, sin embargo como podía se las arreglaba para generar juego, Castillo se debatía en un ir y venir permanente. A los 30' después de una falta en la medialuna le da Millares y la pelota otra vez revienta el palo, esta vez en el arco contrario. Ya el local no estaba tranquilo, ante el crecimiento de los vestidos de azul. Para el complemento la entrada de Matías Díaz en el local, el ex Alsina tirándose por la banda izquierda, queriéndole dar más profundidad a la formación del equipo orientado por el experimentado profesor Habegger. La ansiedad por definir de los bragadenses, la tranquilidad en esperar de la visita, con Cesarini como abanderado, mostrándose firme, y siendo salida. El ingreso de los juveniles Vázquez y Ponce, además de Fernández buscando aire fresco para aguantar los últimos minutos y el trajín de un terreno pesado. No hubo fórmula por ninguno de los dos lados para quebrar ese 0 a 0, y de a poco Bragado se resignaba, para el “Decano” era un buen negocio.

Martín, el árbitro juninense (de buena labor) adicionó 3' y el partido se fue consumiendo sin pena, ni gloria. Segunda igualdad consecutiva, valorable por cierto, en igual cantidad de presentaciones, como para ir “tomándole la mano” a la categoría. El próximo fin de semana otra visita de uno de los equipos “elite” que viene puntero, como Independiente de Chivilcoy.

Otra linda prueba para seguir este camino.