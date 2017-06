Las mujeres en Trenque Lauquen

GENERAL VIAMONTE

Incesante fue la actividad de la ovalada, a tal punto que el domingo la primera división mujeres se trasladaron hasta Trenque Lauquen, donde se llevó adelante un nuevo encuentro anual organizado por UROBA. Además del local estuvieron compitiendo: Bolívar, Carlos Casares y Marabuntas, por una cuestión de costos y distancias se ausentó Colon. Se jugó bajo la modalidad SEVEN, en el primer partido se produjo el debut de Trenque Lauquen que se impuso a Carlos Casares, en tanto Marabuntas se medía con el equipo más potente y desarrollado, como es Bolívar. Los primeros minutos favorecieron a las bolivarenses que sacaron dos tries de ventaja, paulatinamente fue mejorando el equipo dirigido por Castellanos, jugando más frontales, prevaleciendo en los puntos de encuentros. En el segundo tiempo jugando mucho mejor achican notoriamente la diferencia aunque caen ajustadamente por 15 a 12. El segundo partido fue contra Carlos Casares, Marabuntas no tiene problemas y se impusieron por 17 a 0, para cerrar ante el local Trenque Lauquen, también imponiendo supremacía, repitiendo el triunfo por 17 a 0.

Una gran actuación del equipo, que se encuentran 2das detrás de Bolívar, solamente en los puntos, pero cada vez más cerca en el juego.

El próximo encuentro será el venidero mes de Julio y la sede será Colon.