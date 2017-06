Sin dejar dudas el líder sigue marcando el camino

GENERAL VIAMONTE

Solo habían transcurrido 4' para que el tricampeón del fútbol doméstico comenzara a marcar diferencia sobre su rival de turno.

Una jugada por derecha, termina en el área grande, donde le queda frontal a Piccirillo para que con remate seco derrote a Fidemi y ponga el tempranero 1 a 0. Con la diferencia, el conjunto de González se encargó de hacer circular la pelota, lateralizaba, paciente, maduro, hacía correr, desgastar a su rival que no podía encontrarle la vuelta. Cada tanto un cambio de ritmo obligaba al experimentado y buen arquero visitante a esforzarse.

A los 32' otra vez la pelota jugada hacia el centro, entrando casi al área mayor Iparraguirre le da fuerte, direccionado, abajo, responde bien Fidemi otra vez, pero el rebote queda largo, para la entrada en soledad del juvenil Luján que muy solo empuja a la red. Era el 2-0 y plenamente justificado. A la vuelta del descanso, una baja sensible en la última línea de Morse, la lesión de Del Negro, el mejor atrás. Y Alsina que golpeaba otra vez. Iban solo 11' no duda el árbitro Morales clara falta dentro del área que Sebastián Piccirilo lo transforma en gol con remate cruzado al palo derecho de Fidemi que adivina pero no puede impedir. Partido liquidado, por lo que se veía dentro del campo, la madurez de un equipo que prácticamente conoce todo de memoria, que tiene un libreto, lo cumple a rajatablas, pero que a veces se relaja, como pasó a los 25' en uno de los toques hacia atrás para Bartoletti, que intenta salir jugando lo apura Longo, le gana la posición y con el arco vacío llega al descuento. 1-3 que solo podría llegar por la vía del error.

Aunque al partido todavía le deparaba una “sorpresita” más, y la oportunidad para que el arquero local pudiera reivindicarse. Un penal que ante el estupor general sanciona Morales, por un supuesto agarrón de Pezoa dentro del área, cuando ya la pelota estaba fuera del sector (por tiro libre). Cara a cara el goleador Llanos con Bartoletti que adivina el remate fuerte al palo izquierdo. Se fue el partido, con el resultado que reflejaba lo observado dentro del terreno, con un amplio porcentaje de tenencia del local, que cuando se lo propuso lastimó, y cuando quiso se defendió con la pelota en su poder.