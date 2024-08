La Escuela N° 22 de Alberdi inauguró su sistema de Jornada Completa

La Escuela Nº 22 de Alberdi, partido de Leandro N. Alem, se convirtió en la primera institución del distrito en contar con Jornada Completa. Así, en el lugar se dieron cita autoridades municipales, funcionarios, concejales, consejeros escolares, docentes, autoridades educativas, alumnos y familia para celebrar la incorporación al sistema de doble escolaridad.

La Directora de la institución, Verónica Cabrera, tuvo palabras de agradecimiento para quienes lucharon por este logro, y compromiso con la tarea a afrontar. A su vez, la Inspectora Jefa Distrital María Virgina Sábato hizo lo propio, destacando la importancia que tiene para el distrito esta modalidad, y especialmente para los alumnos y las familias de Alberdi. También se expresaron los alumnos, resaltando sus ganas de aprender y el entusiasmo ante este nuevo desafío.

Luego, se dirigió a los presentes, el intendente municipal, Carlos Ferraris: “Buenos días a todos y a todas, gracias por estar. Veo familias, alumnos y también exalumnos de esta querida Escuela 22. Quiero sumarme a este acto tan importante. No es solamente más carga horaria; lo que está sucediendo acá es un logro que se obtuvo con mucho esfuerzo. Como lo resaltó recién la Directora, es la primera escuela con jornada completa de todo el distrito, lo que pone a la Escuela 22 en un lugar privilegiado con respecto a las restantes 47 escuelas que lo componen”.

En ese sentido, el mandatario dijo que: "Esta escuela acaba de cumplir 35 años de formar, de educar, y esto sería como un regalo de cumpleaños de parte de mucha gente que tiene ganas de trabajar, de articular, de que las cosas salgan bien, de seguir creciendo a pesar de los obstáculos que nos podrían haber hecho tirar la toalla. Pero acá no abandonamos ninguna lucha. No hace mucho, una autoridad me dijo que tenía que elegir entre la doble escolaridad de esta escuela o la autonomía del CEC 801. Las dos son prioridades, le respondí, y vamos a trabajar por las dos. O sea, en todo esto está implícita la toma de decisiones, priorizar las ventajas en la educación por sobre dejar contento a un funcionario”.

“Mucha gente, con ánimo negativo, a veces comenta irónica o despectivamente ‘claro, todo eso lo hacen con nuestra plata’. Y les contesto: sí, claro, qué más quieren que con sus impuestos se fomente la educación. El problema es cuando con los impuestos se hacen otras cosas o no se hace nada directamente. Por eso, celebro este momento, en el que la presencia de la familia ha sido fundamental; sin ellos no hubiera sido posible, los políticos sólo acompañamos con los contactos y las decisiones políticas”.