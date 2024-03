“Milei le sigue faltando el respeto a la gente"

El intendente Municipal de Leandro N. Alem, Carlos Ferraris, se refirió al discurso que Javier Milei, presidente de la nación, brindó en la Apertura de Sesiones Ordinarias del día de ayer. Así, dijo que "no habló de ningún problema que tienen los argentinos".

En ese sentido, el mandatario expresó: “parecería que los problemas que tiene la gente, de no llegar a fin de mes, de no poder comprar los medicamentos, no poder acompañar a sus hijos, de lo mal que la están pasando los jubilados, además de maltratar a gente que trabajó y no le hicieron los aportes y que además esos años los van a pagar por moratoria, etc. los deja para que los solucione Moisés, el Rey Salomón y las fuerzas del cielo" y agregó “le sigue faltando el respeto a la gente".