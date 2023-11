Se realizó el acto de egreso del Instituto 211 de Vedia

El viernes pasado, el Instituto Superior de Formación Docente y Técnica N° 211 de Vedia realizó el acto de colación de los nuevos profesionales. Con la presencia de autoridades municipales y educativas, y también de familiares y amigos, se vivió un momento de emoción y alegría para quienes egresaban de las carreras de Tecnicatura en Enfermería, Acompañante Terapéutico y Tecnicatura Superior en Análisis de Sistemas.

En ese marco, el intendente Carlos Ferraris dijo: “es un día muy feliz. De ver cómo se logran objetivos, de alcanzar una herramienta muy importante para desarrollarse en el ámbito laboral, que es cada vez más competitivo. Un título no lo es todo, pero ayuda muchísimo”, y agregó “a algunas caras las conozco de mi paso por otras instituciones educativas. Veo alumnos que he tenido cuando eran pre adolescentes y luego también. Hay también algunas egresadas que ya están desempeñándose laboralmente, y eso es doblemente bueno porque demuestra su deseo de perfeccionamiento, es un esfuerzo extra”.

Por último, Ferraris sostuvo: “No me canso de decirlo: defiendo y valoro la educación pública. Sepan que hay muchas generaciones que no tuvimos esa posibilidad; el Instituto ya se ha instalado, ya tiene muchos egresados, y seguimos luchando para traer carreras nuevas, pero nunca debemos olvidar que hubo un tiempo donde esa oportunidad no existía. Había que irse a otro lado si queríamos seguir estudiando. Eso hay que ponerlo en valor, y además aprovecharlo”.