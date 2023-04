Se inauguraron nuevas instalaciones en el Hospital Municipal de Vedia

En el día de ayer, el Hospital Municipal de Vedia celebró sus 20 años con un emotivo acto donde se le colocó el nombre de “Alberto R. Connochiai”, quien fue el promotor y hacedor de la creación de la institución. Además, se inauguró un nuevo ateneo que permitirá hacer reuniones, congresos y capacitaciones y se entregó nuevo equipamiento.

Así, el Presidente de la Cooperadora del Hospital, Norberto Negri, expresó “este es un buen momento. Recordemos que de esta vida nos llevaremos sólo eso, los buenos momentos”, y agregó “los derechos no son eternos, hay que cuidarlos porque se pueden perder y en este preciso momento estamos renovando la esperanza del futuro”.

A su turno, el actual Presidente del Honorable Concejo Deliberante, Omar Pagella, que fuera en su tiempo el Presidente de la Cooperadora del viejo hospital, dijo: “Hay que saber y atesorar el cómo se llegó a este momento. No muchos saben la historia del viejo hospital. Para cuando asume el actual diputado Conocchiari se adeudaba mucho dinero al personal, que se reunía haciendo rifas o trabajando en las cantinas de los actos; hay que destacar el trabajo de ese personal que no se quejaba y seguía poniendo el hombro”, y continuó “hoy se cobra rigurosamente el último día hábil de cada mes. Esto quiere decir que no debemos dar todo por hecho, porque para que hoy estemos aquí pasaron muchas cosas. Valoremos lo que tenemos, cada logro, cada aporte es para todos. Y habrá muchos más, seguramente”.

En ese sentido, el intendente Carlos Ferraris, también recordó el camino recorrido, destacando las decisiones políticas que se involucraron, el esfuerzo y la intensa gestión que lo hicieron posible. Y el rol fundamental del hoy Diputado Alberto Conocchiari.

“Por fin, el gran “actor” –en el sentido estricto del término- de la jornada. Alberto Conocchiari, cuya huella –aunque a él casi le daba vergüenza- está en cada ladrillo, en cada bisturí, en cada triunfo de la vida sobre la muerte, en cada guardia trasnochada y laboriosa, en cada venda, en cada receta, en cada grito de un bebé que nace, en cada abuelo que encuentra una mano que acaricia mientras cura, en cada vidrio limpio, en cada vocación que ronda por esos pasillos relucientes”, expresó.