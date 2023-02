Cambursano destacó "el trabajo mancomunado de hombres y mujeres de la comisión directiva"

Juan Carlos Cambursano, de 72 años, lleva al Club Deportivo Sarmiento de Vedia marcado en su piel y en su sangre, y desde el año 1961 es socio de la institución "panza" vediense, apodo que llegó por los colores blanco y negro de su camiseta en franjas verticales, una "panza rayada".

Entrevistado por Democracia, Cambursano -actual presidente sarmientista, entidad fundada el 17 de agosto de 1917- señaló: "En mi época de jugador, la categoría menor era la cuarta división (hasta 17 años). Comencé a jugar en esa divisional en el año 1964, saliendo campeones; en el '65 ,en '66 fuimos subcampeones y en 1967, nuevamente campeones. Al año siguiente debuté en primera y el último partido en la divisional mayor lo jugué en 1975, buena parte de este año y en el 1976 lo hice ya en segunda.

Previamente hice esos cuatro años en cuarta y debuté en primera jugando de '8' con un ida y vuelta interesante, con la base física que traía del secundario. Pero al poco tiempo, ya sin resto físico, pasé a jugar '6' y terminé de '2'. A los 25 años, ya era un jugador viejo, sin estado físico, con lesiones continuas, es decir ya estaba de vuelta.

Tuve como jugador buenas condiciones, pero en aquellos años el club no estaba bien organizado en el aspecto futbolístico, no se entrenaba, cada uno lo hacía por su lado, era muy improvisado todo, nos juntábamos los domingos a jugar.

Alcance a jugar en el seleccionado de la Liga Deportiva Central Vedia en el campeonato argentino de 1972. Ya en el 1979 fuí técnico y ocupé el puesto de entrenador también en 1980, 1981, 1984, 1985 (año que fuimos bicampeones), 1987 y 1991. También fui técnico de la Liga de Vedia en 1980 y en 1984.

Para cambiar esa historia en el club (la detallada). que afectó a toda una generación de jugadores, fue que me hice técnico. Nos organizamos en todos los aspectos junto con un grupo de amigos que me acompañaron, no fue sencillo, pero logramos dar vuelta la taba. Llegaron los buenos resultados y los logros, que también se trasuntaron en otros aspectos institucionales. Sarmiento era el club con más campeonatos ganados en el fútbol local y estuvo diecinueve años sin conseguir títulos, es decir, entre el 1965 al 1984."



Como directivo

A la hora de referirse a su desempeño como directivo de la entidad albinegra, Juan Carlos dijo:

"Mi primer cargo directivo data del año 1973, cuando fui vocal. Soy presidente desde febrero del 2011 y con anterioridad fui vicepresidente, secretario, secretario de actas, vocal, revisor de cuentas, en distintas comisiones directivas. Además, me desempeñé como presidente, secretario, tesorero y vocal de numerosas subcomisiones de fútbol. También integré otras subcomisiones como la de boxeo, por ejemplo. Sin ser un cargo especifico, se puede decir que soy el historiador del club, ya que fui el encargado de la redacción de tres revistas que se publicaron oportunamente (años 1984, 1992 y 2001). También fui el redactor del periódico Sarmiento entre los años 2013 al 2016, publicación que había aparecido en los años 1929 al 1932 y del 1938 al 1940. Por estos días estoy terminando la historia del club, son más de 3.000 páginas donde narro toda su trayectoria y los acontecimientos sociales, culturales y deportivos que acompañaron a esos 105 años de vida institucional.

En relación a mi gestión como presidente, debo aclarar que no hay un mérito personal, en lo mucho que hemos crecido institucionalmente, sino que es el mérito al trabajo mancomunado de los hombres y mujeres que conforman la comisión directiva. La mayoría de ellos la integra del minuto uno y otros se sumaron en las primeras asambleas. Es un grupo humano excelente, consolidado en todos los aspectos, con decisiones consensuadas democráticamente y esencialmente donde se palpa mucho amor por el club".

Obras realizadas y otras que se han planificado

Seguidamente, al resumir las obras concretadas, Cambursano manifestó:

"Adquisición de un predio de 16 hectáreas para el centro de entrenamiento y complejo deportivo-recreativo, que se abonó con el loteo de cuatro de esas hectáreas, operación concretada el 13 de marzo de 2013. En el predio loteado nació el Barrio Centenario, donde ya se han construido alrededor de 20 viviendas y donde aún el club tiene de su propiedad cuatro de los 42 lotes puestos a la venta. En el resto de las parcelas íntegramente propiedad del club, se construyeron vestuarios con todas las comodidades, sanitarios para damas, caballeros y discapacitados, utilería y depósito de herramientas. Se refaccionó y amplió la edificación preexistente para la vivienda de casero, se construyó una cancha auxiliar y se están haciendo dos más y una para hockey. La propiedad fue forestada íntegramente.

En el Parque Greene, se removió el campo de juego quedando en óptimas condiciones de uso, con desagües y sembrado permanente; se instaló riego artificial automático; reemplazo de la iluminación del mismo por nuevas columnas y luminarias de última generación. Se construyeron dos canchas de fútbol de césped sintético y una de pádel, también con todos los adelantos técnicos de la época. Se construyó anexa a las mismas una parrilla-comedor con todas las comodidades, vestuarios, duchas, sanitarios, deposito, salón comedor, cocina, etc. Se construyeron sanitarios para el sector visitante del público.

En la sede social, la cancha de pelota a paleta fue cerrada en su totalidad, con cambios de piso y arreglo de muros, se construyeron dos tribunas. A la cancha de tenis se le reemplazó la superficie, instalándose un piso semirápido también de última tecnología. Se arreglaron a nuevo los sanitarios de la sede social. En el gimnasio de arreglaron los techos y paredes, con pintura general. Se están construyendo veredas que cubren todo el frente de las instalaciones sociales. Se instaló con todas las comodidades la secretaría del club.

El gimnasio 'Oscar Lombardini' fue reacondicionado totalmente a nuevo y ampliado, con nuevo equipamiento.

Se adquirió una parcela de casi cinco hectáreas en las inmediaciones del acceso Juan Domingo Perón, la cual fue fraccionada en 16 lotes de 60 por 40 metros, vendiéndose 14 de ellos y quedando dos para el club.

Recientemente fue autorizado por el INAES el funcionamiento de la Mutual del Club Sarmiento de Vedia", reseñó.

Tras señalar el presidente sarmientista que "El proyecto inmediato es la construcción de los nuevos vestuarios en el "Parque Greene", su campo de deportes, el titular de la diectiva "panza" dijo:

" En el fútbol mayor continúa como técnico el profesor Emilio Latour, secundado por Leandro Latour como ayudante de campo y el profesor Carlos Orellano como preparador físico.

La base del equipo son los jugadores del club que salieron campeones en el año 2021 y se está evaluando la llegada de refuerzos.

En las divisiones inferiores, se está trabajando en la conformación del cuerpo técnico, seguramente la base será muy similar a la de los años anteriores con Carlos Orellano a la cabeza.

Debe destacarse que el club se solventa con los ingresos de cuota social (mil socios aproximadamente), la rifa anual, el alquiler de instalaciones, la recaudación de canchas de césped sintético y de pádel. En nuestra entidad se practica fútbol mayor, de divisiones inferiores (se presentan dos equipos por categoría), seniors y fútbol femenino, mayor y Sub-12, más fútbol reducido. También pelota a paleta, tenis, patinaje artístico con equipo participando en torneos nacionales, hockey femenino en distintas categorías, gimnasio de aparatos, pádel, ajedrez y bochas, aunque actualmente con canchas inactivas".

Finalmente, Juan Carlos Cambursano manifestó su "Agradecimiento más profundo a los socios y simpatizantes, por el constante apoyo y la colaboración que nos brindan", agregando como corolario que "actualmente tenemos cinco chicos y una chica becados en el Instituto de Profesorado de Educación Física de Lincoln", completó.