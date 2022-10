La Televisión Pública visitó Leandro N. Alem

En el día de ayer, el distrito de Leandro N. Alem recibió la visita la TV Pública de la mano de la movilera, Florencia Bazán, quien recorre día a día distintas ciudades del país para el programa “Mañanas Públicas”, que se emite de lunes a viernes de 10 a 12 horas y también para “Todos estamos conectados”, el programa de Noe Antonelli y Segio Goycochea que se transmite de 16 a 17:30.

Así, la TV Pública realiza 15 salidas semanales, con tres móviles itinerantes que visita cada semana en un destino diferente.

Al respecto, la conductora expresó: "No conocía esta zona del noroeste de la Provincia de Buenos Aires, y la verdad es que me encanta esto de viajar y estar unos días visitándolos. Mi intención, al participar de este programa, es desplazar un poco ese centralismo porteño, y dedicarle tiempo y atención a las realidades de cada parte del país, para que todos se sientan verdaderamente identificados con su canal público, que es para todos y de todos".

Y resaltó: "estoy desde Enero “de gira” por todos los puntos del país, y si hay algo que destaco es la calidez de la gente. No creo que haya un lugar más lindo que otro, tenemos un país bendito, donde cada sitio tiene su particularidad, pero es notorio el cariño de la gente del interior. Me encanta conocer las historias de cada uno, compartir las costumbres, el estilo de vida, es lo más hermoso que me deja este trabajo. Todos estamos bajo una misma bandera, pero a la vez son culturas diferentes, y es muy lindo descubrirlas y poder compartirlas".

De esta manera, el móvil recorrió la ciudad de Vedia y luego la localidad de Alem. Además, visitaron el Balneario Municipal donde realizaron diversas notas sobre turismo en el distrito. Por último, estuvieron presentes en Colonia y Alberdi donde realizaron un repaso de la actividad cultural.