Conocchiari e intendentes peronistas se reunieron en la ciudad de La Plata

El jueves último, los intendentes peronistas del interior replicarán el encuentro pasado en Alberti pero en la sede del PJ en La Plata.

En declaraciones periodísticas, el intendente de Leandro N. Alem, Alberto Conocchiari habló sobre las expectativas de este encuentro.

Los jefes comunales del peronismo del interior repitieron el encuentro que semanas atrás sucedió en Alberti donde sucedió el primero de los encuentros.

“La idea es conformar un grupo de trabajo que decante en una especie de foro como herramienta de diálogo con estamentos de la Provincia y también para intercambiar información y buscar información común con todas las novedades que hay en materia de recursos como las modificaciones en los CUD y juegos de azar” aseveró Conocchiari.

En ese sentido, el intendente de Alem apuntó que “son rubros que tienen impactos en las finanzas municipales que hay que ver cómo afrontar y generar instancias de diálogo con los ministros y la propia Gobernadora”.

“Para los intendentes existen más chances de ser escuchados en forma grupal que si apelamos a reuniones individuales”, precisó.

“Hay que hacer planteos porque nos vemos afectados en las finanzas y se va centralizando el manejo de los recursos y vamos perdiendo autonomía y la capacidad de desarrollar un proyecto de gestión”.

Más detalles

El grupo de intendentes peronistas del interior bonaerense reunidos el jueves último, comenzaron a elaborar una propuesta alternativa al pacto fiscal que les propone María Eugenia Vidal. Los jefes comunales se convocaron porque entienden que “le están firmando un cheque en blanco” a la Gobernadora y “recorta sus autonomías”. Si no hay cambios, no se sumarán desde sus distritos.

A los alcaldes les preocupan, fundamentalmente, tres cosas: que el Ministerio de Economía sea juez y parte, ya que será el encargado de revisar las metas de endeudamiento y gasto y después quien aplique los premios y los castigos.

En segundo lugar, se oponen tajantemente a la “armonización” de las tasas municipales, ya que en el Conurbano predomina –como recurso propio del Ejecutivo- Seguridad e Higiene y en la Buenos Aires rural, el cobro por mantenimiento de calles y caminos.

Por último, las comunas más alejadas de la capital provincial entienden que ponerle un límite al crecimiento de la Municipalidad en términos de gastos y de empleados es “desconocer el rol social y dinamizador que tiene”. Aseguran que hasta tiene una “función de arraigo” porque el que no consigue trabajo se va.

Aun así, para quienes se dieron cita este jueves en la sede del PJ Provincial, la nueva normativa es “más peligrosa por lo que no dice que por lo que dice, ya que en el momento de la aplicación puede pasar cualquier cosa porque es todo muy amplio”, dijo a este portal uno de los participantes.

“El mejor escenario es no sumarse a la ley, el peor escenario es sumarse así como está porque es un cheque en blanco para Vidal y una tercera posibilidad es que nos sirva a todos. Para eso tenemos que plantear una alternativa”, agregó.

Estuvieron Alfredo "Pichi" Fisher (de Laprida); Marcelo Santillán (de Gonzáles Cháves); Germán Lago (de Alberti), Alberto Connochiari (de Leandro N. Alem), Gustavo Cocconi (de Tapalqué) y Nicolás Lorenzo (de 25 de Mayo); junto a legisladores del FPV como el senador Juan Pignocco y el diputado Walter Abarca.

“Voz propia”

"Queremos tener voz propia, porque tenemos una mirada diferente a la que tienen en el Conurbano sin que eso signifique que estemos en contra", había explicado Santillán a INFOCIELO con una mirada más política.

Pero además, estuvo presente la ex ministra de Economía de Daniel Scioli, Silvina Batakis, junto a su equipo técnico, conformado por Martín Pollera y Mercedes La Gioiosa. Los especialistas serán los encargados de traducir en argumentos técnicos las inquietudes que anotaron durante el cónclave.

En concreto, el llamado “Pacto Fiscal de Vidal” propone una modificación de la Ley Nº 13.295, el actual Régimen de Responsabilidad Fiscal Municipal. En el Artículo 1 se propone “la modificación del Art. 2 del RRFM y en el Artículo 2 invita a los Municipios a adherir a las modificaciones” a través de ordenanzas de los Concejos Deliberantes.

Más allá de los buenos modales de la invitación, se aclara que “la adhesión es condición necesaria para la obtención de nuevos endeudamientos, de avales y de garantías para fideicomisos y para obtener ayudas financieras”. También propone una homogenización de las cargas tributarias y un límite a la incorporación de municipales según el crecimiento de la población.