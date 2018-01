Realizan las inscripciones a la tarifa social de luz, gas y agua

Meses atrás, la OMIC de Leandro N. Alem presentó un amparo en la justicia por el aumento del gas, que aún está tramitando. No obstante, y para paliar el impacto de los aumentos, la oficina se encuentra inscribiendo diariamente a la tarifa social de luz, gas y agua a todas aquellas personas que cumplan los requisitos dispuestos por el Ministerio de Energía y Minería de la Nación.

Con motivo de que ningún interesado quede afuera del programa, la OMIC, conjuntamente con la Dirección de Juventud, se encontrará inscribiendo a todos los que cumplan los requisitos en diferentes puntos del distrito. El próximo viernes, 26 de enero, se hará la inscripción en El Dorado, de 9 a 11, y podrán acercarse al salón de Bomberos Voluntarios con fotocopia del DNI, Nº DE CUIT/CUIL y factura que pretenda inscribir.

Los requisitos para la inscripción son:

• Ser jubilado o pensionado o trabajador en relación de dependencia que perciba una remuneración bruta menor o igual a dos (2) salarios mínimos vitales y móviles.

• Ser trabajador “monotributista” inscripto en una categoría cuyo ingreso anual mensualizado no supere en dos (2) veces el Salario Mínimo Vital y Móvil.

• Ser beneficiario de una Pensión no Contributivas y percibir ingresos mensuales brutos no superiores a dos (2) veces el Salario Mínimo Vital y Móvil.

• Ser titular de programas sociales.

• Estar inscripto en el Régimen de Monotributo Social.

• Estar incorporado en el Régimen Especial de Seguridad Social para empleados del Servicio Doméstico (26.844).

• Estar percibiendo el seguro de desempleo.

• Ser titular de una Pensión Vitalicia a Veteranos de Guerra del Atlántico Sur.

• Contar con certificado de discapacidad expedido por autoridad competente.

• Tener el titular o uno de sus convivientes una enfermedad cuyo tratamiento implique electrodependencia.

Las exclusiones:

• Registro de propiedad Inmueble - quedarán excluidos aquellos titulares de más de uno.

• Padrón de Automotores - quedarán excluidos aquellos cuyos modelos tengan hasta DIEZ (10) años de antigüedad. Este criterio no aplica a quienes posean certificado de discapacidad o electrodependencia.

Todos aquellos que se han inscripto hace más de seis meses deberán renovar la inscripción.