Se realizó la fiesta de fin de temporada de la Colonia Municipal de Vacaciones en Rojas

En el día de ayer tuvo lugar la fiesta de fin de temporada de verano 2025 de la Colonia Municipal de Vacaciones en Rojas, que se desarrolló en el predio del Cecir. Su inicio tuvo lugar el jueves 2 de enero y este miércoles tuvo lugar el festejo que contó con la presencia del intendente Román Bouvier, quien estuvo acompañado de otros funcionarios municipales.

Los profes de la colonia junto a los chicos y chicas prepararon una serie de actividades especiales para la celebración de clausura y también realizaron demostraciones acuáticas de lo aprendido durante el mes ante la atenta y orgullosa mirada de padres y madres.

Hoy y mañana tendrán lugar los dos últimos días de una temporada de verano que los chicos y chicas recordarán por siempre.

Cabe recordar que la Colonia Municipal de Vacaciones se desarrolla año tras año desde 1984, cuando el profesor Rodolfo "Peto" Martínez, director de deportes de la gestión municipal del radical Marcelo Gear, impulsó la idea que terminó convirtiéndose en un clásico prestigioso al que todos quieren ir.

Se puede decir que se ha convertido en una verdadera política de estado dado que pasaron gestiones radicales, peronistas y vecinalistas, pero la propuesta siempre se realizó con la impronta de cada administración, aportando más o menos recursos, pero siempre dijo presente.

En el único año que la propuesta no pudo realizarse fue en pandemia. Ese año no hubo colonias, ni públicas ni privadas, ya que las autoridades tenían la recomendación médica de no elaborar los protocolos, ya que la actividad podía poner en riesgo al sistema de salud local.