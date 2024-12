“Estamos convencidos que el 2025 va a ser el año de la transformación de los barrios y las localidades de Rojas”

En diálogo con Democracia, el intendente de Rojas, Bouvier habló sobre las dificultades que atravesaron como gestión durante el 2024 y de los proyectos que tienen planificados para el futuro. Así, resaltó el ordenamiento municipal que les permitió cerrar el año con superávit financiero, los logros obtenidos en materia de salud y el fuerte trabajo social. “Fue un año complicado y complejo que nos llevó a tomar medidas de ajustes, como la congelación de sueldos, el ingreso de personal y la reducción del uso del combustible”, explicó Bouvier y continuó: “Dejamos de entregar materiales, pero se entregaron garrafas sociales, bolsas de mercadería y cuestiones médicas. Eso nos llevó a lograr el ordenamiento de números y nos permitió cerrar un año con superávit financiero, sin descuidar la salud. Un año difícil, pero de muchos logros”.

Así, el Jefe Comunal explicó que Rojas fue afectada por la suspensión de las obras públicas nacionales ya que tenían convenio por desagües pluviales, pozos de aguas y un Centro de Desarrollo Infantil. “Las tres obras se cayeron porque no conseguimos el financiamiento. Desde Nación no tenemos con quién hablar”, afirmó y remarcó que con Provincia pasa lo contrario. “Agradezco y resalto el acompañamiento del gobierno provincial, del Gobernador y sus Ministros porque no solo tuvimos la Ruta 31, que se terminó en estos días, sino que también terminamos los techos de la Escuela 1, conseguimos el financiamiento para cuatro aulas nuevas más, dos motos de policía y varios recursos más de la Provincia para volcarlos a Rojas”. En esa línea, aseguró que están terminando la tramitación de 62 lotes con servicios para poner a disposición de los vecinos ni bien entrado el 2025 y que Provincia está tratando de absorber las obras que dejó Nación sin terminar.

Gestión Municipal

Por otro lado, Bouvier contó que con recursos propios lograron la sala de tomografía, el aporte de 60 millones para culminar la compra del tomógrafo, la nueva sala de diálisis, el Arco en C y el acomodamiento de la sala de guardia del hospital. “Fue un año donde decidimos fortalecer la salud pública”, afirmó y continuó: “También hicimos obras de cordón cuneta en conjunto con los vecinos, estamos recambiando luminarias en las avenidas, estabilizamos caminos, hicimos plantas de reciclajes y compramos un camión compactador y dos maquinarias viales pesadas”.

Así, en cuanto a los proyectos pensamos para el próximo año, Bouvier reconoció que la mayor demanda son obras en los barrios. “Por eso el 2025 va a ser un año de transformación de los barrios, de las localidades y también de la zona céntrica de Rojas”, confirmó y añadió “por primera vez en la historia nos hemos hecho eco de un reclamo de los vecinos y bajamos las tasas municipales para las empresas y los comercios. Durante este año escuché en numerosas oportunidades a un montón de comerciantes venir a golpearme la puerta y a quejarse por la presión fiscal que ejercía el municipio. Por eso, tomamos la decisión de bajar mínimamente desde el 50 al 80, 90% las tasas municipales”.

En ese sentido, dijo que “a partir del año que viene, la presión impositiva del municipio va a ser como mínimo de la mitad para arriba. Eso obviamente nos va a exigir una mejor administración, un mejor cuidado de los recursos y nos va a permitir iniciar también la transformación en todos los barrios y también en las zonas céntricas” y concluyó: “Queremos cambiar y ver a Rojas cada vez más linda y más atractiva. A eso vamos a apuntar”.

Programa “Luz Verde”

Con una inversión de 40 millones de pesos, el Municipio de Rojas adquirió 335 de estas lámparas que irán colocándose paulatinamente en distintos lugares que fueron predeterminados en base a estudios previos y la atención de planteos vecinales.

En virtud de ese análisis, serán instalados en la Avenida Pellegrini, el Bulevar Helguera, la Avenida 20 de Diciembre, Barrio Jardín, calle Hilario Lagos, Barrio Nehuenche calle Siria, Barrio Clyfer 1, Barrio Municipal Gral. San Martín.

De ese total de 335, se reservan 116 para las reposiciones que van surgiendo periódicamente por desperfectos y/o roturas entre las causas más habituales.

Los nuevos artefactos ya se encuentran en los depósitos de Clyfer, atento a que la Cooperativa estará a cargo de la colocación en el marco de las recientes modificaciones al contrato de mantenimiento del alumbrado público, gestionadas por el Intendente Bouvier, que establecen el recambio de una determinada cantidad de luminarias mensuales sin costo de mano de obra.

La Campaña Luz Verde es una iniciativa impulsada por el Municipio, cuyo objetivo es mejorar la eficiencia energética y la sostenibilidad urbana mediante el recambio de luminarias tradicionales por luces LED en las calles y espacios públicos de la ciudad. Este proyecto no solo busca optimizar el consumo de energía, sino también reducir la huella de carbono y ofrecer una mejor calidad de iluminación en toda la localidad.

Algunos beneficios

- Reducción del consumo energético: La tecnología LED consume hasta un 50-70% menos energía que las lámparas tradicionales, lo que implica un ahorro significativo en el gasto público.

- Mejorar la calidad de iluminación pública: Las luces LED ofrecen una iluminación más clara, nítida y uniforme, lo que contribuye a incrementar la seguridad vial y peatonal.

- Sostenibilidad ambiental: Al reducir el consumo de electricidad y la emisión de gases contaminantes, la campaña contribuye a un futuro más verde y sostenible para la ciudad.

- Ahorro económico: El cambio a luminarias LED implica una reducción en los costos operativos a largo plazo, ya que tienen una vida útil mucho más larga que las lámparas tradicionales, lo que disminuye la necesidad de mantenimiento y reposición frecuente.