“Quiero ser el próximo Intendente de Rojas, porque realmente quiero hacer algo distinto”

Tras la salida del bloque de Juntos que conformaba en el Honorable Concejo Deliberante de Rojas, Hernán Quintana, dialogó con Democracia y expresó sus deseos de gobernar el distrito a partir del 2027.

“Quiero ser futuro, quiero pensar en un Rojas distinto y ser el próximo intendente del distrito”, manifestó el ex Secretario de Producción del gobierno de Román Bouvier y agregó “quiero ganar las elecciones, no por una visión personal, sino porque realmente quiero hacer algo distinto. Pero ver si los resultados son diferentes. Quiero que Rojas tenga su propia identidad y deje de estar en el medio de Pergamino y Junín”.

Ruptura de Juntos

Respecto a la salida del bloque de Juntos del Concejo Deliberante, Quintana expresó que “a partir de ahora, por primera vez en Rojas, tenemos un bloque PRO” y que eso, “fue una decisión netamente personal y partidaria”.

Así, contó que ya en la Municipalidad no había nadie del partido que los representara y que, a partir de ahora, van a lograr la independencia que no tenían. “Al pertenecer a un bloque, nuestro voto se veía unificado por la mano de la presidencia. Entonces, los ocho votos eran iguales. Hoy, eso va a cambiar porque voy a tener poder de decisión y poder de voto”; y amplió “hemos apoyado al radicalismo, pero hoy me aleja lo que está pasando en el Departamento Ejecutivo Municipal”.

En esa misma línea, Hernán contó cómo es su relación con Román Bouvier: “Después de las elecciones tuve una o dos charlas donde le dije lo que venía pensando durante el tiempo que lo conozco. Desde que asumió lo acompañé en todo y hemos hecho grandes cosas, pero lamentablemente algunas otras no las pudimos hacer”, y explicó: “Cuestiones que nos fueron separando hicieron que cada vez dialoguemos menos, y que hoy nos saludemos con respeto, pero se rompió un poco la amistad”.

La gestión de Román

Respecto a la gestión del actual intendente, Quintana opinó que “hubiera ido para otro lado, priorizando otras cosas. Pero, a lo mejor, eso depende de la importancia de cada uno y de lo que cada uno ve” y agregó: “Yo soy más del lado comercial y productivo. A mí me interesa ver que Rojas crezca de otra manera. Por eso, le hubiera dado mucha más importancia a la generación de empleo, de vivienda y lotes. Hay un montón de accesos a Rojas que están destruidos. Hubiera hecho acceso de nuevos y una conexión con un puente”.

Así, se explayó: “Hubiera destinado dinero a generar otro Rojas. Pero bueno, la gente los eligió porque tal vez no supimos explicarles qué queríamos para nuestro distrito y cuál era nuestra importancia. Quizá no nos acompañaron por eso, pero igualmente me sorprendió la cantidad de votos que obtuvimos”.

Su futuro

En cuanto a sus intenciones a futuro, el ex secretario de producción rojense dijo que “queremos llegar a una lista competitiva para el año que viene. En la cual no voy a participar, pero sí voy a apoyar. Porque me quiero preparar para lo que se viene” y confirmó: “Quiero pensar en un Rojas distinto para el 2027. Quiero ser candidato a Intendente. Y quiero ganar la elección. Pero no por una visión personal, sino porque realmente quiero hacer algo distinto, para a ver si los resultados son diferentes”.

En esa misma, línea manifestó: “Estoy cansado de escuchar que Rojas está entre Pergamino y Junín. Quiero que nuestro distrito tenga su propia identidad” y confirmó que “tanto el intendente de Pergamino como el de Junín están dispuestos a darnos una mano y explicarnos para donde fueron ellos”.