En la ciudad de Rojas se aprobó la Rendición de Cuentas, pero Juntos parece romperse

El Honorable Concejo Deliberante de Rojas realizó una sesión especial en la cual se trató la Rendición de Cuentas 2023 que fue aprobada por mayoría, pero en el oficialismo algo se rompió, porque el jueves por la noche se vio a un bloque de Juntos por el Cambio que no actuó, justamente, en bloque, y eso quedó demostrado con la abstención a la hora de votar del concejal Hernán Quintana, del Pro.

Los puntos calientes de la sesión tuvieron que ver con las Cooperativas de Trabajo, el consumo de combustible, la inscripción de proveedores, diferentes compras, la calidad de las obras públicas y la compra de test de dengue en 2023. Además, desde la oposición, que votaron en contra, se mostraron muy preocupados por la marcha y las decisiones que está tomando el Departamento Ejecutivo Municipal.

Véliz: “Una Rendición de Cuentas ejemplar”

Leonardo Véliz, concejal radical de Juntos por el Cambio, comenzó defendiendo los números de Rojas contextualizando la difícil situación económica que atraviesa el país. “Realmente el año pasado fue un año marcado por las obras y la inversión. Negarlo sería desconocer la realidad, porque las obras están, son tangibles y desconocerlas realmente sería ridículo”, explicó.

Para Veliz, la gestión del ministro Sergio Massa, dentro de la administración de Alberto Fernández, fue “devastadora”. Y remarcó que más allá de eso “el municipio gestionó los recursos y los gastos”. El edil oficialista detalló que, entre los ingresos reales, el municipio contó con seis mil cuatrocientos millones de pesos. Y los dividió en dos partes. Ya que, por un lado, tiene recursos tanto de nivel provincial y nacional, correspondientes a ingresos tributarios de libre disponibilidad (algo más de tres mil setenta millones de pesos), el equivalente a un 48 por ciento del presupuesto de los ingresos del año pasado.

Dos mil quinientos millones corresponden a lo percibido exclusivamente en concepto de coparticipación producto del CUD, que está conformado por varios conceptos, entre ellos lo que se genera desde la salud pública. “Por otro lado, también tenemos las tasas municipales, correspondientes a los ingresos no tributarios. Es decir, los aportes que hace cada vecino. En este caso fue de un poco más de tres mil trescientos millones de pesos. Aproximadamente un 52 por ciento del total de ingresos de libre disponibilidad. Podemos evidenciar con estos números un enorme esfuerzo de los vecinos”, explicó Véliz.

Para el concejal, ese esfuerzo de los contribuyentes “fue honrado con la enorme cantidad de obras e inversiones realizadas el año pasado”. “Las áreas a las que se destinaron la mayor parte de los recursos está la salud, donde se invirtió el 40% del presupuesto total. Es decir, algo más de dos mil seiscientos millones de pesos”, alertó.

Raposo: “Tenemos más personas trabajando en las Cooperativas que en el municipio”

El concejal de La Libertad Avanza, Facundo Raposo, explicó por qué no acompañaron la Rendición de Cuentas. “El presupuesto de Rojas fue de 6.903 millones de pesos que, dividido en 25.290 habitantes, per cápita nos da $272.953. A diferencia de Salto, per cápita cuenta con $113.493, y comparado con Colón los números arrojan $149.741”, dijo.

Uno de los temas más calientes de la sesión fueron las Cooperativas de Trabajo. Al respecto, Raposo dijo: “La cooperativa Rojas Avanza cobró $95.197.304. Después tenemos la Cooperativa de trabajo Rojas Trabaja, que cobró $264.405.328,82; y Unidos por Rojas, recibió un total de $177.007.497. Es decir, $44.666.000 mensuales, entre las tres cooperativas. A un promedio de 40 mil pesos por mes, por persona, nos da un total de 1.116 personas que trabajan supuestamente en cooperativas. Tenemos más personas trabajando en las Cooperativas que en el municipio”, aseveró.

Por otro lado, otro tema que les llamó la atención a los libertarios, es que, en una conocida despendedora de gasolina, el municipio gastó $3.197 millones, en 362 pagos, a un promedio de 400 pesos el litro durante los 12 meses, lo que da un consumo mensual de 880 mil litros.

Baguear: “Con el dinero de las Cooperativas se pagó la campaña electoral”

El presidente del Unión por la Patria, Ramiro Baguear, cuestionó a Véliz por hablar de obras, pero no enumerarlas. “Lo que sí puedo enumerar son las obras que no hizo este gobierno y que fue gestionada por nuestra fuerza política, como es el SUM de Barrio Evita, el Centro de Desarrollo Infantil, la Casa de la Provincia, el cambio de las cañerías céntricas, una obra por valor de 400 millones de pesos y pavimentar la Avenida Trillo hasta Alessandro”, recordó.

También remarcó que “la conformación del presupuesto, una gran parte del mismo está compuesto por la Tasa de Seguridad e Higiene”, siendo Bayer una de las multinacionales que más aporta. “Arrancó con una alícuota bastante por arriba de lo normal, después se fue achicando, pero es el gran aportante que tiene hoy el municipio, donde saca gran diferencia con respecto a los demás municipios de la zona”, aseveró.

Bagurar criticó que la administración de Bouvier “decidió tener un modelo de gestión basado en la tercerización de los servicios y en el alquiler de maquinarias” y lo calificó como “un desfalco monumental e histórico en la administración pública”.

La falta de gestión fue otro punto que cuestionó el presidente de Unión por la Patria: “El parque automotor de la Municipalidad de Rojas es nulo, no hay maquinarias y las que están, están desgastadas, rotas. No recuerdo haber visto la bienvenida de alguna maquinaria y no hay un crédito Leasing”, dijo.

En cuanto a la salud, dijo: “Es bueno que este municipio sea previsor, porque la problemática del dengue masivo lo tenemos ahora. Pero ya en abril del año pasado se habían comprado 10 millones de testes de dengue. Eso realmente lo veo muy bien. No sabía que había tanta previsión con una problemática que iba a estallar casi un año después”.

El concejal de Unión por la Patria cuestionó que “el intendente habló de transparencia, honestidad y de valores”, pero aclaró que él no ve ninguna de las tres cosas en esta Rendición de Cuentas.

Ojeda: “Las Cooperativas no surgieron en 2023”

La presidenta del bloque Juntos por el Cambio, María José Ojeda, recordó que las Cooperativas de Trabajo surgieron hace muchos años como aquellos grupos de inmigrantes que tenían como objetivos el bien común. Y fue a partir de la crisis del 2001 que empezaron a surgir como una estrategia de proveer y mantener puestos laborales.

Fue allí que comenzaron a prestar servicios al sector público. “Y a partir del 2006 fue que por la ley de cooperativas se posibilitó su crecimiento y su expansión como una herramienta para implementar algún tipo de política asistencial, del que por supuesto fue haciendo uso cada gobierno de turno durante estos 20 y pico de años. Esos valores, esos objetivos del espíritu cooperativo se fueron tergiversando, se perdieron y fueron generando grandes controversias”, admitió.

“Este municipio tiene toda la intención de encontrar otras herramientas de acompañamiento a quienes más lo necesitan, pero principalmente de transparentar esa ayuda que el municipio puede prestar. Por eso hablamos de corresponsabilidades, porque claramente no creemos en los planes. Durante 20 años Rojas permitió que estas cooperativas crecieran, porque es claro que no surgieron en el 2023”, destacó.

Con respecto a las obras, Ojeda insistió en que “el municipio de Rojas destina el 40% de su presupuesto a salud”. “Esto significa que además de sostener el hospital municipal, con todo lo que implica su funcionamiento, el personal y la atención que brinda, además se remodelaron los pasillos de transferencia desde la Sala General al Quirófano, hubo mantenimiento en todas las habitaciones y se habilitó un sector de maternidad. Por cada niño que está internado en Neonatología por día, el municipio de Rojas invierte 350 mil pesos en esa internación”, aseveró.