Cómo sacar turno para hacer la VTV en Rojas

Desde el pasado lunes 8 de enero, comenzó a operar en Rojas la plata móvil de la Verificación Técnica Vehicular. La actividad se desarrolla en el horario de 8 a 17 (lunes a viernes) en el espacio ubicado en calle Loma Negra esquina Cabo Molina de Barrio Santa Teresa; el mismo lugar donde se han instalado en los últimos años. Desde la Dirección Municipal de Tránsito se informa que el puesto funcionará hasta los primeros días de marzo. Acá podes solicitar turnos para Rojas.

¿Qué es la VTV?

Se trata de un chequeo mecánico periódico que se realiza a todos los autos registrados en la Argentina. Mediante la VTV (Verificación Técnica Vehicular) las provincias controlan el estado de su parque automotor.

El objetivo es prevenir accidentes a raíz de una eventual falla o desperfecto mecánico de los vehículos circulantes. Cada provincia administra su propio sistema: así es como en Santa Fe, por ejemplo, la gestión se conoce como Revisión Técnica Obligatoria (RTO) y, en Córdoba, Inspección Técnica Vehicular (ITV).

Se trata de un trámite obligatorio para poder usar tu vehículo; circular sin la VTV o con la VTV vencida puede ocasionar multas al titular del auto en cuestión.

¿Qué autos deben hacer la VTV?

En la Provincia de Buenos Aires, aplica para todos los vehículos de más de 2 años de antigüedad. Se trata de un requisito obligatorio para la circulación. No es necesaria la VTV en caso de que el vehículo no sea utilizado y, por este motivo, no se aplican multas retroactivas por no haber hecho la VTV con anterioridad.

¿Cuál es la vigencia de la VTV?

La vigencia de la VTV se extiende durante un año desde la fecha de su realización y aprobación. Transcurrido dicho período debe realizarse nuevamente la verificación, idealmente antes de su vencimiento.

¿Se puede realizar la VTV en otra provincia que no sea la de radicación del auto?

En casos en los que el/la conductor/a está viviendo en una provincia diferente a la de radicación de su auto, puede hacer la VTV en la provincia de residencia – si ésta lo permite – en carácter voluntario.

Esta VTV será reconocida por la provincia que la ejecuta, pero no reemplaza a la VTV que corresponde por radicación del vehículo.

¿Cuándo se realiza la VTV?

La VTV se realiza por primera vez a partir de la fecha en la que el vehículo cumple la antigüedad estipulada por ley.

¿Cómo se abona la tarifa de la VTV?

En general, se abona online mediante sistemas de pago electrónico con tarjeta al momento de sacar y confirmar el turno. También, puede abonarse de forma presencial, con tarjeta o en efectivo, el día que se concurre a realizar la verificación.

¿Qué pasa en caso de no poder asistir al turno reservado para la VTV?

En caso de no poder asistir al turno, el mismo puede reprogramarse dentro de un plazo de 90 días a partir de realizado el pago. Esto es válido tanto en casos en los cuales la reprogramación se haga con anticipación como en casos de no asistencia por olvido o por una incidencia de fuerza mayor o de último momento. Al solicitar un nuevo turno, el sistema online detectará automáticamente por dominio que hay una VTV paga pendiente de realización.

¿Cuánto demora la VTV?

La inspección en sí lleva unos 10-15 minutos.

¿Qué resultados puede dar la VTV?

>Apto: vehículo sin desperfectos que recibe el certificado de verificación y un informe técnico. Habilita a circular hasta su vencimiento el siguiente año.

>Condicional: vehículo con desperfectos leves detallados en el informe de inspección. Se otorgan 60 días hábiles para re-verificar sin cargo y se puede circular hasta cumplir el plazo. La re-verificación se realiza en la misma planta con un nuevo turno.

>Rechazado: vehículo con desperfectos graves detallados en el informe de inspección. Se otorgan 60 días hábiles para re-verificar sin cargo y no se puede a circular hasta solucionarlos. La re-verificación se realiza en la misma planta con un nuevo turno.

¿Cómo mostrar que la VTV está al día?

Cuando el vehículo recibe el “apto”, los inspectores pegan una oblea en el parabrisas indicando la autorización oficial para circular. Además, entregan al titular los papeles del informe técnicos firmados por las autoridades competentes. Recomendamos tener este documento siempre a mano en el auto ya que es este – y no la oblea – el comprobante “oficial”.