El historiador Hugo Silveira presentó su libro “Aportes para la Historia de Rojas” (Tomo I) en un acto de infinita relevancia para la Ciudad. El esperado evento se llevó adelante desde las 20:30 horas del viernes 3 de noviembre en el salón principal del Centro Cultural Ernesto Sábato que lució una desbordante convocatoria.

“Gracias al auspicio de la Municipalidad y una decisión del intendente Román Bouvier y de los funcionarios que corresponden logramos poder editar este primer tomo. Es un nuevo libro de 430 páginas que condensa aportes para la historia de Rojas desde los orígenes hasta 1946”, expresó Hugo y agregó “justamente se llama así “Aportes” porque Rojas no tiene archivos históricos de ningún tipo y no se pueden encontrar listados de jueces de paz, ni de comisarios, ni de jefes de correo, es decir, no tenemos archivos oficiales prácticamente. Entonces siempre hay posibilidades de encontrar algún dato y completar la obra”.

En ese sentido, Silveira explicó que pusieron ese título porque “dejamos librado a la colaboración y a la espontaneidad para que aquellos que tengan alguna información puedan hacer su aporte para completar la obra a futuro”, y añadió “está organizado cronológicamente desde la prehistoria, pasando por los pueblos originarios, la Nación Mapuche, la invasión española y después la apropiación de los campos. Por último, cerramos con la tragedia de la familia Pildain, que en su momento ameritó una revista especial de siete ediciones”.

En el acto de presentación, el Director Municipal de Prensa, Damián Clavijo, ofició de maestro de ceremonias para dar lugar a palabras del Intendente Román Bouvier; la Directora de Educación, Victoria Stodart; del Director de Cultura, Alejandro Elcoro y del propio Hugo Silveira.

Cabe destacar que, la obra de más de 400 páginas de texto y 60 de imágenes, fue editada por la Editorial local "Nido de Vacas", cuyos titulares Federico Riveiro y Ezequiel Evangelista también participaron de la presentación. El costo del ejemplar es de $8500 y se puede adquirir en Rojas o por venta online en mercadoshops.

Así, con sentido emoción, Hugo entregó los primeros ejemplares a su hermana Silvia y a sus sobrinas. Luego prosiguió con la Biblioteca Municipal y sus anexos de Rafael Obligado y Carabelas, la Jefatura Distrital de Educación, el CIIE, Carlos Fernández y Elsa Pimpo Alonso, Mario Aguer, familiares de Ariel Lito Labrada y la familia Kolvkew.

Cabe mencionar que el Municipio de Rojas adquirió ejemplares que fueron entregados a Lalcec Rojas y Fundación Centro de Día Sueños de Vida, cuya venta es a total beneficio de ambas instituciones.

Recopilación de la información

En cuanto al segundo tomo que continuará con su obra, Hugo explicó que “aún me faltan archivos e informaciones, pero vamos a tratar de hacer para el calendario venidero la parte que falta”, y reconoció “en el caso mío en particular, estoy en duda, de cómo contar tan frescamente algún acontecimiento de los que han ocurrido en los últimos tiempos sin afectar intereses y cuestiones morales”.

En ese sentido, el historiador detalló que “hablo de acontecimientos que, en su momento, conmovieron a la comunidad, como algún asesinato o alguna cuestión así de índole trágica con intervención policial y judicial”, y reveló “cuando pasan muchos años o décadas, ya son hechos que se van superando socialmente”.

Por último, respecto a los tiempos de realización de la obra, el escritor contó que “es un trabajo de toda la vida”, pero específicamente este libro lo demoró un par de meses la compaginación seria de todos los elementos. “Hay cosas que aparecen en el libro que por ahí son apuntes que hice hace 50 años atrás. Hoy tengo 72 años, pero siendo joven, a los 20, ya empecé a hablar con gente mayor e hice mi primera investigación, que me encantó y me motivó a hacer otra”, confesó Silveira.

Hugo viene trabajando en la historia de su amado pueblo desde muy corta edad: “Quiero dejarle a Rojas su historia”, admitió. Así, un relato se fue sumando a otro y así un libro también llevó a otro. Silveira siempre se apoyó en las personas mayores para recabar información. Esa metodología de trabajo la aplicó de joven, épocas en la que dialogaba con personas nacidas en el siglo XIX. Hoy, han pasado los años, pero el estilo del historiador no ha cambiado. Y seguramente, en poco tiempo, presentará el segundo tomo de estos aportes.