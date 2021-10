Juntos presentó su lista de candidatos en Rojas

Este martes por la noche, la alianza Juntos de Rojas presentó su lista de candidatos para las elecciones generales del 14 de noviembre. Ante un importante número de personas, la presidenta del Consejo Escolar, Marianela Barzaghi, dijo que "esta es mi reelección como candidata al Consejo Escolar, las ganas de trabajar por la educación es la misma, la diferencia es que en estos últimos dos años atravesó el sistema educativo una pandemia y decisiones políticas del gobierno nacional y provincial que hicieron que las escuelas estén cerradas, que hicieron que los chicos no estén dentro de las escuelas, que es el lugar donde deben estar porque es donde se garantizan sus derechos y entonces el desafío se duplica, el compromiso se debe duplicar, en eso estamos y vamos a seguir trabajando para poner a la educación en el lugar que se merece”.

Por su parte, Hernán Quintana expresó que “tenemos que estar más juntos que nunca, nos hace muy bien, desde hace seis años estamos trabajando y este es el momento en el que tenemos que mostrar nuestras fortalezas, nuestra honestidad y nuestras ganas de trabajar están más fuertes que nunca; yo, por mi parte, estoy muy contento de estar en la casa de la UCR, siempre lo he estado, me siento muy cómodo; quiero agradecerles a todos los que han acompañado las dos campañas que hemos hecho, donde no hubo heridos, donde los sub 45 estamos a la altura de las circunstancias; en ningún momento nos hemos peleado ni hemos hecho cosas que no debemos hacer, así que con esta fortaleza que tenemos que mirar hacia el futuro; este es un momento de alegría, un momento de democracia, en la casa de la democracia de Rojas, con 130 años detrás, nosotros apenas con seis años nos sentimos parte del radicalismo”.

Lionetti, quien encabeza la lista de concejales dijo: “Quiero agradecer a todos los que confiaron y sumaron el 12 de septiembre; sobre todo quiero agradecer a Cristian Ford, que fue quien me puso, me apoyó; quiero agradecer a Claudio Rossi que me dio un desafío muy importante que fue Servicios Urbanos que trato todos los días de dejar lo mejor de cada uno”.