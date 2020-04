Rojas no adhiere al permiso de salidas recreativas

En las últimas horas, desde la Municipalidad de Rojas informaron que el distrito no se adhiere al permiso de salidas recreativas otorgado por la provincia de Buenos Aires. El partido se encontraba habilitado a permitir caminatas terapéuticas por su cantidad de habitantes y por no presentar casos positivos de Covid-19. No obstante, optaro por no hacerlo.

"Por el cuidado de todos, sabemos que es difícil, pero tenemos que seguir cuidándonos y la mejor manera es seguir en casa", informaron desde la Municipalidad y agregaron que "por consejo de nuestros médicos locales, infectólogos, y personal de salud, el gobierno municipal no se adhiere al permiso de salidas recreativas".