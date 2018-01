Comenzó la construcción de una nueva estación elevadora

A fines de 2017 colapsó la estación elevadora de efluentes cloacales ubicada en Diego Trillo y Alessandro. Por tal caso, el Municipio realizó contra reloj dos licitaciones privadas que ya fueron adjudicadas para poder hacer el abatimiento de las napas freáticas y el movimiento de suelo, y otra para poder afrontar la obra civil correspondiente a la estación elevadora.

Los trabajos para hacer la nueva estación ya comenzaron al lado de la que colapsó a causa de la mala calidad de una obra que no supera los 15 años. El asesor de Obras Sanitarias, Daniel Sartori, admitió que no esperaban lo sucedido, pero aseguró que de todos modos “la idea es dar respuesta de manera urgente” porque la cámara dañada está trabajando con bombas de emergencia. Para modificar la situación, el Municipio deberá invertir cerca de 1.6 millones de pesos.

“Si la estación no funciona, hay un riesgo muy grande que La Loma se quede sin cloacas”, explicó Sartori, revelando la gravedad de la situación. Por eso no hay opción: la obra se debe hacer en un plazo que no supere los 90 días. La nueva tendrá un sistema de rejas de filtrado de sólidos, lo cual optimizará el servicio. “La obra parece simple, pero en realidad no lo es. A tres metros de profundidad están las napas que se deben deprimir, lo cual lleva algunos días para luego poder hacer el hormigón de base. Una vez consolidado, se pueden levantar las paredes”, anexó el asesor.