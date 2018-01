Miguel Núñez: “En Rojas, 9 de cada 10 denuncias son por violencia de género”

Tras darse a conocer los cambios en el gabinete de la Municipalidad de Rojas, el plan de trabajo 2018 en materia de seguridad y tránsito ya está en marcha. En diálogo con Democracia, Miguel Ángel Núñez, titular de la Secretaría de Seguridad, detalló cada una de las políticas que se llevarán a cabo este año. Manifestó su preocupación por los casos de violencia de género en el distrito y la urgencia de resolver cuestiones vinculadas al tránsito y los accidentes con motos involucradas.

-¿De qué manera se va a trabajar para controlar el Sistema de Estacionamiento Medido?

-En Rojas tenemos un esquema de Estacionamiento Medido que lo gestionan personas con discapacidad, miembros del Taller Protegido Asociación Grupo Esperanza. Ocurre que, en muchos casos, los chicos no están y entonces no se puede vender las tarjetas; entonces, ahora vamos a tener puntos de venta para complementar el sistema y que no haya baches. Es decir, el que quiera estacionar siempre va a tener la posibilidad de adquirir la tarjeta de estacionamiento medido: o bien con los chicos del Taller Protegido o, cuando ellos no están, en los nuevos puntos de venta. Buscamos que haya una mecánica más rigurosa de control, con inspectores controlando que se paguen las tarjetas. Todo ese dinero recaudado va a seguir siendo para el Taller Protegido.



-¿En qué consiste el nuevo sistema de multas que implementarán en Rojas?

-Vamos a tener un sistema de multas absolutamente automatizado y seremos los primeros en la Provincia de Buenos Aires en utilizar este tipo de dispositivos. Los inspectores ya no van a usar el talonario en papel sino que van a tener un aparato que permite tomar fotos y grabar videos y, con ese dispositivo, se van a labrar las infracciones. Este sistema va a tener su epicentro en el Centro de Monitoreo y en el Juzgado de Faltas, donde vamos a poder ver en tiempo real las infracciones que se van haciendo y los movimientos de los inspectores. Se trata de una suerte de smartphones que están alojados en una especie de carcaza y permiten generar la boleta. Son dispositivos bastante sofisticados.

Vamos a empezar a trabajar con botones antipánico, que serán controlados desde el Centro de Monitoreo. Miguel Ángel Núñez

-¿Cuándo comenzarían las capacitaciones para poner en marcha el nuevo sistema de multas?

-El lunes, el personal de inspectores va a comenzar a ser capacitado y, los primeros días de febrero, ya vamos a estar utilizando este nuevo sistema. Esto requiere capacitación no solo de los inspectores sino de quienes gestionan el sistema porque la jueza va a tener la posibilidad de acceder a una interfaz donde ella podrá controlar las multas, también la Secretaría de Seguridad para ver la cuestión de logística, cómo se mueven los inspectores, etcétera.



-¿Cuáles son los principales problemas en materia de tránsito?

-Tenemos problemas con el tránsito de motos así que vamos a hacer mayores controles, más rigurosos, porque entendemos que hay que ir hacia un mayor orden, la sociedad lo reclama y es legítimo. Pedimos la colaboración de los ciudadanos porque se producen muchos accidentes y hay otras problemáticas asociadas con el tránsito, como los ruidos molestos.En términos generales, el conductor de auto incurre en menos faltas que los de motos. Para conducir un auto se exigen muchos requisitos que, mayormente, la gente los cumple. Pueden no tener VTV, pero el conductor corriente trata de tener todo en condiciones, no sucede lo mismo con el conductor de la moto: no tienen VTV, no circulan con casco, no tienen seguro. Así que vamos a un mayor control en las faltas que más se detectan.



\LEÉ MÁS: Ya se puede realizar denuncias por violencia de género a través de una app



-En lo que respecta a seguridad, ¿qué objetivos plantean para este año?

-Desde el comienzo de la gestión se buscó capacitar a los recursos humanos y sumar nuevos efectivos policiales. Se incorporaron recursos logísticos, móviles policiales, nuevas cámaras y el Centro de Monitoreo. Hoy tenemos 800 comerciantes con el sistema de Alerta App y estamos planificando sumar al ciudadano común. Pretendemos que la seguridad no sea un problema para los vecinos de Rojas, ellos tienen que ocuparse de su realización personal. El personal policial trabaja intensamente para que estén lo más tranquilos posible, aunque la seguridad al 100% no existe.

Estamos seriamente preocupados por los hechos de violencia de género: de diez denuncias, nueve son por casos de violencia contra la mujer. Vamos a empezar a trabajar con botones antipánico para que, cuando se ordenan las medidas cautelares, puedan las víctimas tener estas herramientas tecnológicas que serán controladas desde el Centro de Monitoreo los 365 días del año. Además, queremos sumar destacamentos y puestos de vigilancia para las localidades porque necesitan presencia policial, vamos a gestionar más móviles porque deben contar con recursos que hagan a la seguridad.