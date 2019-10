Deportivo Pinto se descuidó sobre el final y Atlético Ameghino se lo empató

Debutando en el campeonato "Primavera Verano" 2019 de fútbol de la Liga Amateur de Deportes, Deportivo Pinto recibió en su estadio "Luis Dallocchio" a Atlético Ameghino, elenco invitado a esta tercer certamen de la temporada y denominado "80º aniversario del Club Deportivo y Social Arenaza".

Los azules que ahora dirige Jorge Alberto Delgado salieron decididos a ser protagonistas y pese al intenso calor y mucho viento imperantes, le pusieron ritmo al encuentro, con el buen manejo de balón por parte de Eric Véliz, Franco Delgado y Gerónimo Sierra, el batallar permanente de Carlos Ciucci y Esteban Píriz y con Mariano Ismael como delantero de punta, buscando llegar al gol ante un rival que esperaba bien abroquelado atrás y tratando de salir con contragolpes.

No extrañó que a los 18 minutos llegara la apertura del marcador, cuando Mariano Ismael recibió el balón y rápidamente le hizo un buen pase a Esteban Píriz, quien definió con acierto ante el juvenil arquero visitante, Adrián "Coco" Azcona, en el arco que da espaldas al barrio FO.NA.VI.

No se quedó conforme con esa ventaja el elenco azul y siguió buscando en ofensiva, aunque la defensa rival se mostró firme tras el tanto de apertura y, con el aporte de Bautista Sánchez, Martín Bordón, Leonardo González y Augusto Riccardo, peleó en medio juego y -cuando pudo- buscó asistir a los delanteros de punta, Santiago Foresi y Sergio Villegas, para tratar de inquietar a la retaguardia del "Depor" y buscar el empate con sus armas.

Los dos elencos tuvieron algunas chances para anotar antes del cierre de los iniciales 45 minutos, pero la etapa inicial se cerró con ventaja mínima para el C.S.D.G.P. ante los "naranjas" ameghinenses.

Cuando reanudaron, Deportivo siguió predominando y tuvo una buena chance apenas iniciado el complemento, con un tiro libre frente al área que remató Eric Véliz y que con esfuerzo, tras dar rebote y en dos tiempos, mandó al tiro desde la esquina el "1" visitante.

Todo se le complicó más al conjunto huésped cuando se fue expulsado, por una agresión a Emanuel Luna, el centro delantero Sergio Villegas, sumando con ello un problema adicional para el conjunto dirigido por Daniel Speroni.

Jorge Delgado apostó por hacer ingresar a Sebastián Pajón por Mariano Ismael y a Nicolás Ariel Martínez por Franco Delgado, para tratar de definir el pleito, y en eso estaba el conjunto azul cuando llegó el empate por el que poco había hecho Atlético Ameghino.

Una centro que desde la izquierda mandó al corazón del área local el delantero Augusto Riccardo, no fue rápidamente rechazado por los zagueros locales, se generó un rebote pegando el balón en Santiago Foresi (los azules reclamaron que le dio en a mano) y la pelota terminó en el fondo de las mallas, quedando sellado el 1 a 1 que premió tal vez demasiado a los visitantes, ante un Deportivo que se fue a buscar un nuevo tanto en los diez minutos finales, pero también ya se había quedado con diez hombres por la expulsión de Rodrigo Smith.

Atlético se aferró al empate, el árbitro Emiliano Bustos (Liga de General Villegas) siguió cobrando mal, para ambos lados, todo se hizo cortado, muy "conversado" y los minutos se fueron sin demasiadas situaciones, aunque ya en descuento, el elenco "naranja" casi se lleva el premio mayor con un remate de Leonardo Gonzalez que se fue apenas por encima del travesaño.

La paridad dejó algo de amargura en los dirigidos por Delgado, quienes apostarán por sumar su primer triunfo en este tercer certamen de la temporada cuando reciban el próximo domingo a su tradicional rival, Atlético Pintense, en el estadio "Luis Dallocchio".

Arbitro Emiliano Bustos y así formaron los equipos:

DEPORTIVO PINTO: Tobías Ochoa; Kevin Sosa, Rodrigo Smith, Emanuel Luna (Juan Manuel Capdevila) y Martín Pérez; Carlos Ciucci, Gerónimo Sierra, Eric Véliz y Franco Delgado (Nicolás Ariel Martínez); Mariano Ismael (Sebastián Pajón) y Esteban Píriz. D.T.: Jorge Marcelo Delgado. Sup.: Ignacio Píriz, Facundo Guagnini, Federico Ismael y Lucas Quiroga.

ATLÉTICO AMEGHINO: Adrián Azcona; Abel Bottega, Maximiliano Coronel, Jorge Durán y Tomás Espinoza; Martín Bordón, Bautista Sánchez y Leonardo González; Santiago Foresi, Sergio Villegas y Augusto Riccardo. Luego ingresaron Juan Manuel Berdezagar y Joaquín Ogni. D.T.: Daniel Speroni. Sup.: Ignacio Lazaleta, Bernardo Muriel, Efraín Deuz, Nicolás Prado y David Seitz.