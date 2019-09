General Pinto, una ciudad embellecida por el arte de la restauración

En el año 2005, el gobierno de General Pinto tomó la decisión de restaurar el Palacio Municipal, una construcción antigua que data de los primeros años del Siglo XX. Así llegó a la ciudad la arquitecta Patricia Elizarraga, como representante técnica y directora de obra de una empresa de Buenos Aires que se haría cargo del trabajo. Durante todo ese año se avanzó con el frente principal y el que se encuentra sobre la avenida, luego, el intendente Alexis Guerrera le propuso continuar con la parte restante y, tiempo después, empezó a trabajar en la Municipalidad de General Pinto.

Actualmente, Patricia Elizarraga es la secretaria de Obras Públicas y eligió la calma del pueblo para desarrollar su profesión que cuenta con destacados antecedentes de trabajo en edificios públicos de importancia nacional. En diálogo con Democracia, Patricia contó cuáles son los edificios que fueron restaurados, cuáles fueron los principales desafíos al momento de emprender el trabajo y cuáles son los proyectos de cara a los próximos años.





- ¿Cuáles son los edificios que fueron restaurados en Pinto?

- En la Municipalidad se restauraron las cuatro fachadas, la primera parte se terminó a fines de 2005 y después se continuó, hasta 2007, con la restauración del resto del palacio y se completó con el edificio que está al lado, donde funcionaba el Concejo Deliberante y se lo convirtió con el formato del Palacio; en ese caso es una transformación, no una restauración, y allí funcionan las oficinas administrativas de la Municipalidad. Al lado había otro edificio municipal que se restauró la fachada y es donde funciona ahora el Concejo Deliberante. Sobre la calle Alsina, frente a la plaza, el municipio recibió una vieja casona que pertenecía a uno de los primeros intendentes de Pinto, se restauró el frente y ahí funcionan PAMI y ANSES, en la parte posterior se construyeron oficinas donde funcionan Obras Públicas, Servicios Públicos, Personal, entre otras áreas. El año pasado encaramos la restauración del frente de la Comisaría que está en la misma manzana del palacio municipal. También hicimos la restauración de la Escuela Nº 1 y del frente, cúpula y copulín de la Iglesia.



- ¿En qué consistió el trabajo en la Escuela Primaria Nº 1?

- La restauración de la Escuela Nº 1 se viene planteando desde 2005, con todos los trámites. Primero se hizo una evaluación del estado, para poder determinar las tareas a realizar y luego se fueron haciendo distintas instancias y presentaciones en distintos entes hasta que se decidió, el año pasado, junto a la arquitecta que viene de la Dirección Provincial de Infraestructura Escolar, destinar parte del Fondo Educativo a la restauración de las fachadas de la Escuela Nº 1. Se empezó el año pasado con recambio de aberturas y este año se completó con el trabajo de molduras y demás. La restauración de la Escuela Nº 1 llevó un año, aproximadamente y allí trabajaron todos operarios de Pinto, algunos ya habían trabajado en el Palacio y, a su vez, ellos trasladaron el conocimiento a otras personas. Cuando se hizo el trabajo en el Palacio Municipal vino gente con especialización en restauración y ornamentación que, a su vez, le enseñó a gente de Pinto a hacer ese trabajo. Y ahora, parte de la gente que quedó de aquella época, que aprendieron a restaurar y recomponer ornamentos entre 2005 y 2007, es la que encaró la restauración de la Escuela Nº 1.





- ¿Cuáles son las claves del proceso de restauración en edificios con tantos años de historia?

- El procedimiento básico es retirar todas las partes que pueden colapsar o caer, retirar los revoques fisurados o aglobados, luego se procede a una limpieza con hidrolavado a baja presión, se trabaja con químicos para retirar plantas, nidos de pájaros, etcétera. A partir de ahí, se realiza la recomposición de las piezas, algunas in situ, copiando las existentes y otras se hacen por moldeo: se hace molde y contramolde con vaciado de material y ese ornamento se recoloca en su lugar para completar los faltantes. Después se hace una veladura, que es un material base cementicio cal para unificar la superficie luego de trabajar fisuras y demás. De acuerdo al tipo de edificio, se hace una veladura con un material símil piedra, que sería la parte final del tratamiento de restauración.



- ¿Cuál es la parte más engorrosa al momento de restaurar?

- Lo que tiene la restauración es que ningún edificio es igual a otro, no es como construir uno de cero, entonces hay que evaluar cada situación, complejidad y cada problema que tiene el edificio, ya sean grietas o piezas a recomponer pero, básicamente, lo más complejo es poder solucionar los problemas estructurales como las grietas y fisuras, tomar determinaciones en el momento de cómo se resuelven. Y después generar los ornamentos faltantes, se trabaja con moldes especiales hechos a medida para recomponer en el lugar una moldura o una pieza, esos se hacen fuera del edificio, se hace la copia del existente, después se genera el vaciado y se coloca mecánicamente amurado al edificio, esas serían las partes más complejas: las resoluciones estructurales, que son todas diferentes, y la reposición de ornamentos in situ o por moldeo.





- ¿Cuáles fueron sus trabajos más destacados en materia de restauración antes de llegara Pinto?

- Entre el año 1994 y 2000 trabajé en la restauración de los cuatro frentes del Palacio del Congreso Nacional, en primera instancia como asesora de la empresa licitatoria y después como jefa de obra. También trabajé en la restauración del frente del Archivo General de la Nación, en Casa de Gobierno, en el Tribunal Superior de Justicia, en la Iglesia Jesús Sacramentado, en la restauración integral de frentes e interiores con pinturas murales, entre otros edificios públicos. Trabajé en restauración de piedra y vitraux, en el caso del Congreso específicamente, y restauración de esculturas. Después vine con la empresa a Pinto y ya me quedé.



- ¿Cuáles fueron los desafíos al momento de trabajar en obras de restauración en este distrito pequeño del interior?

- En Pinto el desafío fue conseguir gente que pudiese aprender el trabajo que nosotros hacíamos, porque los que vinimos de Buenos Aires éramos pocos y había que trasladar el conocimiento a la gente, se pudo lograr en algunos casos. Fue complicado el tema de los andamios, trabajar en altura, y la complejidad en conseguir los materiales. Aparentemente es simple pero no es fácil conseguirlo, había que traerlos de Buenos Aires.



- En lo que respecta a obras en general, ¿Cuáles son los próximos proyectos para Pinto?

- Tenemos muchos proyectos, para el año que viene queremos refuncionalizar y ampliar casa de los abuelos en Pinto, también ampliar sectores necesarios en el hospital municipal, estamos trabajando en la ampliación de casa de los abuelos y arreglar el Centro de Atención Primaria de la Salud (CAPS) de Germania; además,estamos con la recuperación del CAPS de Granada, donde va a haber sala de rayos, como en Germania. Por otro lado, vamos a continuar en el Centro de Rehabilitación, que se inauguró este año, vamos a iniciar la construcción de una pileta climatizada para rehabilitación, que se va a completar este año o el entrante. Avanzaremos con veredas y estacionamientos en el área circundante al hospital y casa de abuelos de Pinto.



- Hay interés en quitar el corralón municipal del centro de la ciudad y el basural a cielo abierto

- El proyecto ambicioso de la construcción del corralón municipal, que queremos quitarlo del centro del pueblo, sería una obra de dos años. También, estamos intentando que el basural deje de ser a cielo abierto y que tenga una planta de reciclado. También vamos a continuar con tareas en las escuelas, se ha trabajado mucho en escuelas, en lo que tiene que ver con instalaciones eléctricas, gas, reparaciones, ampliaciones, todavía falta; vamos a generar en los pueblos lugares en los clubes para que utilicen los chicos. Por otro lado, el 23 de octubre es el 150º aniversario de Pinto y estamos reparando la plaza central, todo el arco de acceso con iluminación y vamos a recomponer el salón de actos del palacio municipal que era el único sector interno que nunca había sido terminado así que lo vamos a poner en funcionamiento con los sistemas modernos de audio y de iluminación.