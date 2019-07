El viernes 16 de Agosto debutará como boxeadora profesional Tatiana Pacheco

Se acerca el debut profesional de la boxeadora de General Pinto, Tatiana "La Gauchita" Pacheco, y está practicamente confirmado que su inicio en el pugilismo rentado será el viernes 16 de Agosto venidero, en una velada a realizarse en el gimnasio del Club Atlético Pintense.

Allí, a cuatro asaltos y ante una rival a confirmar, tendrá su estreno en el terreno pago Tatiana, de buena carrera como amateur y quien quiere empezar como profesional pegando duro, para lo cual se viene preparando mucho, a las órdenes de Rubén Darío "Cachi" Oliva, con la colaboración de Javier Pacheco (padre de "Tati") y de Leopoldo "Polo" Rodríguez, quien -recordemos- fue entrenador, entre otros, de Luis Dionisio "Cuty" Barrera, el campeón sudamericano de peso welter que puso en el pináculo del boxeo nacional a nuestra ciudad, hace tres décadas.

"La Gauchita" viene trabajando duro en el gimnasio y guantea con los hermanos Cabrera, con el juninense Cristian "Fuji" Moris y otros aficionados locales, estando previsto que en estos días llegue a colaborar con Tatiana la recientemente coronada campeona argentina y sudamericana de peso mosca y tercera en el ranking ecuménico de la Organización Mundial de Boxeo, la juninense Anahí Débora "la Indiecita" López, amiga de la pintense y quien ya ha colaborado con la peleadora de nuestro medio, como asimismo la de General Pinto lo ha hecho con la de Junín, forjada en el deporte de los puños por "Polo" Rodríguez.

La velada del viernes 16 de Agosto se completará con varias peleas entre pugilistas aficionados de localidades vecinas frente a boxeadores de General Pinto, entre ellos los hermanos Sebastián y Silvio Cabrera y Walter "Junior" Videla, todo bajo la fiscalización de la Comisión Municipal de Boxeo de Junín que comanda Oscar Farías y la organización de "Polo Box", que encabeza Leopoldo Rodríguez, y de Javier Pacheco.

SEBASTIÁN CABRERA PELEÓ EN GENERAL PICO

Hasta General Pico (La Pampa) viajaron para combatir los hermanos Sebastián "Cajita" Cabrera y Silvio "Ninito" Cabrera, representando al gimnasio "Bebé Box" que dirige Roberto Carlos Amado.

Se realizó en esa localidad pampeana un festival de pugilismo con peleas entre profesionales y también de amateurs, y finalmente solo combatió Sebastián Cabrera, ante el local Santiago Morán.

El de General Pico se impuso por puntos al pintense "Cajita" Cabrera, en una pelea de pocas emociones porque el pampeano expuso un boxeo incómodo, que no le permitió lucirse al del "Bebé Box", quien terminó perdiendo con lo justo y por puntos.

Por su parte, "Ninito" Cabrera no pudo subir al ring porque no se presentó su rival y regresó desde General Pico con el sabor amargo de no pudir subir al cuadrilátero.