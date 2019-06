Argentino (L) y Pintense completaron sus discretas campañas del “Apertura” empatando en “El Fortín”

En el estadio “El Fortín” del Club Atlético Argentino de Lincoln, el local recibió al primer equipo del Club Atlético Pintense, por la última fecha del certamen “Apertura” 2019 de fútbol “90° aniversario del Club Juventud Unida” que organizó la Liga Amateur de Deportes y que coronó a El Linqueño como campeón.

Cerrando el primer torneo de la temporada, se enfrentaron dos equipos de discretas campañas a lo largo de las diez fechas jugadas, y terminaron empatando 1 a 1, tras protagonizar un atractivo encuentro.

Pese a haberse puesto en ventaja, mediante un gol de Daniel Barroso, en el complemento, los locales no pudieron sostener ese resultado y con un tanto del juvenil Ulises Clavería, lo terminó igualando definitivamente el C.A.P.

Luego de un primer tiempo de ida y vuelta, con dos elencos que jugaron sin presiones y buscaron llegar al arco rival con juego asociado, y que terminó sin goles en esa etapa inicial, los goles llegaron en el complemento.

Pasado el cuarto de hora del complemento, el volante por derecha de los “fortineros”, Daniel Barroso, clavó un verdadero golazo, ya que tomó el balón de lleno y su disparo entró en un ángulo superior de la valla custodiada por Pablo Héctor Maffía, llegando al fondo de los piolines tras pegar en el travesaño.

Pintense no perdió el orden y con sus armas buscó el empate, que logró poco después que el local se quedara con un jugador menos, por la expulsión del segundo zaguero central Enzo Salazar, promediando la etapa final.

El 1 a 1, que terminó siendo definitivo, lo concretó Ulises Clavería, quien tomó el esférico luego que el arquero local Cristian Ramos rechazó con los puños un centro llegado sobre sus dominios.

El disparo del volante del C.A.P. se metió contra un palo, bien abajo y esquinado, para que el portero local no pudiera hacer nada para impedir la paridad, que –reiteramos- fue definitiva (pese a que los dos buscaron quedarse con los tres puntos en los últimos 15 minutos) y premió a ambos conjuntos por igual.

Así se cerró un torneo que tuvo a Pintense con andar irregular, ya que sumó diez puntos en otras tantas fechas (el 33 por ciento de las unidades en juego), alternando triunfos festejados como el del clásico ante Deportivo (también venció a Atlético Pasteur y C.A.S.E.T. de El Triunfo), con amplias derrotas, como el 0-8 ante el campeón, El Linqueño, el 1-4 ante Deportivo Arenaza y el 0-3 frente a Atlético Bayauca.

Deberá replantear varias cosas el cuerpo técnico encabezado por Germán La Falce para tener mayor protagonismo en el “Clausura” a iniciarse el jueves 20.

Por el lado de Argentino, los rumores indican que dejaría de ser su entrenador, luego de tres años, el uruguayo Oscar Milton Alsina, quien fue reemplazado por el ex futbolista profesional Diego Castaño, acompañado de Maximiliano Antonelli como principal colaborador.

LA SÍNTESIS

Arbitró el encuentro el germaniense Darian Roldán (asistido desde las bandas por Enzo Pereyra y Emiliano Pereyra), quien además expulsó a Diego Armando Sosa, suplente de Pintense (por el tumulto que se generó al ver la tarjeta roja el local, Salazar), y así formaron los equipos:

ARGENTINO (L): Cristian Ramos; Gabriel Medina (Ramiro Arrizabalaga), Tomás Gabriel Alsina (Jairo González), Enzo Salazar y Enzo Cuadrado; Daniel Barroso, Fernando Comba (Emanuel Balbidares), Gabriel Trillo y Blas Lozano; Alexis Cañete y Cristian Lora. D.T.: Oscar Milton Alsina. Sup.: Nicolás Muñoz y Alan Saínz.

PINTENSE: Pablo Héctor Maffia; Juan P. Toledo, Tomás Elías Ramos (Luis Alberto Sullings), Matías Basualdo y Samuel Barrera; Ulises Clavería (Nicolás Romero), Franco Patiño, Pedro Francisco Alifano (Nahuel Algarbe) y Francisco Gómez; Mariano Ugartemendía y Agustín García. D.T.: Germán La Falce. Sup.: Joaquín Argüello, Santiago Ramírez, Tomás Cabrera y Diego Armando Sosa.