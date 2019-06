Deportivo Pinto cerró el campeonato "Apertura" venciendo a Juventud Unida y cotizando en alza

En su estadio "Luis Dallocchio", el primer equipo del Club Social y Deportivo General Pinto derrotó el pasado domingo 2 a 1, por la última fecha del certamen "Apertura" 2019 de la Liga Amateur de Deportes, a Juventud Unida de Lincoln, elenco que había llegado a nuestra ciudad con algunas chances de ser campeón.

Luego de intensas acciones,de un cotejo emotivo hasta el final, con los dos equipos buscando el triunfo, se lo llevó el "Depor", a pesar de crear menos situaciones de gol, pero siendo más eficaz para definir ante un conjunto que tuvo varias pero que falló en casi todas, salvo en la que concretó el ingresado Ezequiel Barrios.

El encuentro comenzó a todo ritmo y arrancó mejor el elenco azulgrana visitante, presionando alto y dándole trabajo a la defensa de los azules, quienes parecían no encontrarse cómodos por el planteo que había dispuesto Juan Carlos Gho, ex director técnico de Pintense.

Pero los juventinos desperdiciaron un par de chances y por el contrario, en una de las primeras que tuvo, Deportivo Pinto se puso en ventaja. Buen centro desde la izquierda de Esteban Píriz y perfecto salto y cabezazo desde el corazón del área de Mariano Ismael, para poner en el minuto 25 el balón contra un palo en el arco que da espaldas al barrio FO.NA.VI. e irse festejando el tanto de la apertura.

De allí al final de la etapa inicial, Juventud se fue a buscar resueltamente el empate y a los 34´, a instancias del juez de línea Emiliano Gómez, el árbitro villeguense Alejandro Guerra anuló el gol de la paridad que había notado Diego Palacios, ante las protestas de los jugadores e hinchas que trajo la "Juve" al estadio.

A los 41´, Tobías Ochoa salvó en dos tiempos ante un disparo de Ángel Bayón, quien remató de media distancia y exigió al cuidapalos del C.S.D.G.P., quien respondió bien, como iba a volver a hacerlo tres minutos más tarde.

Iban 44´ cuando el flamante papá de Sara Ochoa Papay evitó que Diego Palacios anote el gol del empate, en un cara a cara que el "9" quiso definir tocando entre las piernas del cuidapalos local y con la izquierda, Ochoa evitó que se consumara la paridad, yéndose al descanso los equipos con el dueño de casa victorioso, por la mínima diferencia..

En el complemento, alentado por los hinchas que en buen número llegaron hasta nuestra ciudad, Juventud Unida se fue en busca del empate, que iba a lograr a los 23 minutos, por intermedio del ingresado Ezequiel "Pelo" Barrios.

Tras un buen centro de Jonathan Lora, el balón le quedó al autor del tanto, quien definió con certero disparo de pierna derecha, que no pudo neutralizar Tobías Ochoa, y uno a uno consumado.

De allí al final, parecía que se lo llevaba el equipo de Lincoln, porque tuvo un par de chances netas para definirlo, pero falló y lo iba a pagar muy caro y, además, terminó el encuentro con un hombre menos, por la expulsión del volante central Rodrigo Crespo a los 39´ del complemento.

En el primero de los cuatro minutos que adicionó el arbitro villeguense Alejandro Guerra, llegó un centro despachado por Kevin Sosa, el balón le cayó a Eric Véliz y el talentoso volante, tras bajar la pelota con pierna izquierda, la mandó de "puntín" al fondo de las mallas, definiendo rápido de derecha, para no permitirle a los zagueros que puedan reaccionar y neutralizar su shot, que fue a morir al fondo de los piolines y le significó un nuevo triunfo a Deportivo Pinto, un equipo que fue de menor a mayor en este campeonato y apuesta a estar bien arriba en el "Clausura" a iniciarse el jueves 20 (feriado).

Lo propio intentará Juventud bajo la batuta de Juan Carlos Gho, ya que luego de una muy buena campaña llegó con chances de pelear por el título a la última fecha y terminó ocupando un meritorio tercer puesto (compartido con Atlético Bayauca), detrás del campeón, El Linqueño, y de su escolta, Atlético Roberts.

LA SÍNTESIS

A las órdenes del árbitro Alejandro Guerra, asistido desde las bandas por Emiliano Gómez y Yamil Guerra, terna de la Liga de General Villegas, así formaron:

DEPORTIVO PINTO: Tobías Ochoa; Kevin Sosa, Valentín Rodríguez, Gaspar Compagnucci (Juan Boris Silva) y Franco Barnetche; Eric Véliz, Jerónimo Sierra, Andrés Mc Cormick y Sebastián Pajón (Nicolás Ariel Martínez); Esteban Píriz (Federico Ismael) y Mariano Ismael. D.T.: Maximiliano Leonardi. Sup.: Agustín Ponce, Tobías Carrizo, Sebastián Tucci y Sebastián Querejeta.

JUVENTUD UNIDA (L): Cristian Martínez; Daniel Repetto, Jonathan Lora, Fernando Varela y Tomás Macías (Ezequiel Barrios), Ángel Bayón, Rodrigo Crespo, Alan Mansilla y Hugo Ortega (Andy Bruno); Ezequiel Escudeiro (Alejo Villaba) y Diego Palacios. D.T.: Juan Carlos Gho. Sup.: Facundo González, Nahuel Alfonso, Diego Bourgeois y Martín Palacios.