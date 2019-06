Deportivo Pinto goleó y compartió el título de octava con Argentino de Lincoln, vencedor de Pintense con polémica

Por la última fecha del campeonato de octava división de la Liga Amateur de Deportes de Lincoln, Deportivo Pinto goleó como local 5 a 0 a Juventud Unida de Lincoln y aprovechando el polémico triunfo 3 a 2 de Argentino de Lincoln ante Pintense (había llegado puntero a la jornada final), el "Depor" y los argentinistas terminaron compartiendo el título, sumando 22 unidades, un punto por encima del C.A.P.

En su estadio "Luis Dallocchio", el C.S.D.G.P. concretó lo que debía hacer, ganar, y goleó a Juventud Unida, para luego -una vez conocida la derrota de Pintense- dar sus jugadores la ansiada vuelta olímpica, con gran festejo.

Los azules que dirigieron Silvio Ampuero y Maximiliano Leonardi anotaron sus tantos por medio de Tomás Bartucci (2), Luciano Mansilla (2) e Ián Ferreyra y aalistaron a Juan Richieri; Camilo Leonardi, Tisiano Hernández, Gaspar Aleón, Federico Blanco y Pedro Galbo; Antonio Echenique, L. Mansilla, Gonzalo Lavítola y T. Bartucci. Sup.: Ián Ferreyra, Máximo Banegas y Mariano Zárate.

A la misma hora en"El Fortín" de Argentino, Pintense luchaba a destajo para no perder ante Argentino y lo estaba consiguiendo, ya que empataban 2 a 2. El árbitro Enzo Pereyra adicionó tres minutos pero hizo jugar 8´ y pocos segundos antes del pitazo final llegó el tercer gol de los albicelestes de Lincoln, quienes así se coronaron junto a Deportivo y motivaron una gran "bronca" de los hinchas del C.A.P. (especialmente padre y familiares de los noveles jugadores del blanco), ya que, además, durante el partido, les había cortado dos ataques con olor a gol por posiciones adelantadas que consideraron inexistentes, como asi mismo la falta previa que pitó el juez en la jugada que terminó con el tercer y definitivo gol.

Por todo ello, los dirigentes de Pintense presentaron el lunes una nota en la sede de la Liga Amateur de Deportes, misiva que también refrendaron varios padres de los jugadores de octava de los albos.

El domingo, Dante Moris y Bruno Varela (2) anotaron los goles del ganador y con dos goles, lo había empatado Pedro Farotto para Pintense, que formó de esta manera:

Agustín Isidoro; Francisco Céliz, Agustín Petronio, Andrés Ruffini, Nicolás Manuel y Abraham Mamut; Andrés Alifano, Thiago Móbbili, P. Farotto, Pedro Alifano Valenza y Felipe Baldomá. D.T.: Daniel Volpe. Sup.:Mariano Sadi, Ulises Riscossa, Jano Ramallo, Elías Riscosa, Juan Celasco, Santino Tamburri y Emiliano Moris.

Volviendo a los cotejos Deportivo-Juventud, en décima ganaron los de Lincoln 1 a 0, coronándose campeones por anticipado.

En novena, también ganaron los azulgranas por la mínima diferencia y en séptima, empataron 2 a 2. Los azules de General Pinto formaron con Tobías Ochoa; Nicolás Tucci Martín Echenique, Agustín Puerari, Sebastián Querejeta y Martín Pérez; Agustín Caratti, Patricio Pacheco, Benjamín Leonardi, Tobías Carrizo y Ramiro Escobar. D.T.: Maximiliano Leonardi. Sup.: Agustín Ponce, Juan Bautista Moralejo, Teo Borda, Hernán Smith, Tomás Cabana y Thiago Arrieta.

En "El Fortìn", en décima división, Pintense superó 2 a 1 a Argentino de Lincoln, con doblete de goles de Thiago Fernández, descontando Emanuel García para los locales. Pedro Irusta fue el juez y así formó el C.A.P.:

Tobías Pérez; Renzo Dovigo, Agustín Belén, Federico Puerari, Emanuel Martínez y Thiago Argüello; Federico Reynoso, Gaspar Magallanes, Nereo Videla, Gastón Correa y Thiago Fernández. D.T.: Francisco Gómez. Sup.: Isaías Larrayoz, Santino Villegas, Bautista Tejeda, Manuel Roselló y Juan Cruz Martínez.

En novena, con gol de Genaro Muñoz, Argentino de impuso 1 a 0 a Pintense, bajo arbitraje de Jorge Pérez. Los blancos de nuestra ciudad formaron así:

Leonel Esco; Máximo Muro, Martín Larrayoz, Tomás Loináz, Matías Jáuregui y Milos Banegas; Sebastián Phengphá, Axel Barrera, Camilo Brohme, Juan Guichet y Rodrigo Torres. D.T.: F.Gómez. Sup.: Bautista Torres y Rodrigo Lloret.

Finalmente en séptima, en la jornada del sábado, Argentino goleó 3 a 0 a Pintense.

Resta jugarse la octava fecha (postergada en su momento por el mal tiempo) en las categorías décima (campeón Juventud Unida), en novena y en séptima (El Linqueño es campeón anticipado), con este programa de enfrentamientos:

San Martín de Roberts vs. Deportivo Arenaza; Juventud Unida vs. El Linqueño (campeón en novena, pero si ganan los juventinos, compartirán el primer puesto); Villa Francia ante Pintense; El Linqueño vs. Deportivo Pinto; y C.A.S.E.T. de El Triunfo ante Argentino de Lincoln.

VILLA FRANCIA FUE LOCAL CON PASTEUR

Por su parte, Villa Francia recibió en tres categorías, en su campo de deportes "Roberto ´Tito´ Menarvino", a Atlético y Ferro Carril Oeste Pasteur. En décima categoría, ganaron los pasteurenses 2 a 0 y los rojos de Coronel Granada formaron de esta manera:

Esteban Aguirre; Thomás Müller, Matheo. La Capra, Francisco Marcolini, Agustín Di Flavio, Gaspar Agustinelli, Julián Bracconi, Santiago Barrera, Jeremías Murillo, Jeremías Di Flavio y Martín Rodríguez. D.T.: Pablo Zapata. Sup.: Thiago Trillo, Bautista Scoponi, Michael Salguero, Tiziano Galvagno, Benjamín Murillo y Danilo Burgos.

En novena, Villa Francia se impuso 2 a 1, con goles de Gabriel Adriosola y Nicolás Micucci y así formó el conjunto "rojo" local:

Máximo González; Máximo Pérez, Benjamín Hernández, Federico Salvador, Segundo García, Nicolás Micussi; Agustín Haberkon, Jeremías Calabresi, Jeremías Orsi, G. Adriosola y Jonathan Vicente. D.T. P. Zapata. Sup.: Alejandro Ramos y Pablo Móbbili.

En séptima, igualaron 1 a 1 Villa Francia y Atlético Pasteur, presentando esta formación el conjunto de Coronel Granada:

Darío Saraco; Francisco Cignoli, Segundo García, A. García, Federico Falcone, Germán Torres, Julián Martini, Gonzalo Caratti, V. Marcolini (autor del gol local), Braian Ortiguera y Juan Tettamanti. D.T.: P. Zapata. Sup.: Roldán, Tomás Pineda, José Bramajo, Ángel Sánchez, Carlos Sánchez, Ulises Barker y Santiago Castro.